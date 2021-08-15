"هتسافر تصيّف؟".. هكذا تحافظ على الطعام المحفوظ في الفريزر أو الثلاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

في فصل الصيف تبدأ الناس التخطيط في الذهاب إلى عطلة صيفية، ولكن تظهر حيرة عند ربات البيوت حول كيفية تخزين الأكل المتبقي دون أن يفسد.

ستحتاج إلى تخزينه في الثلاجة أو الفريزر أو في حاويات تحفظها في الخزائن أو على الأرفف.

من المهم الحفاظ على الطعام آمنًا حتى يظل تناوله أو طهيه آمنًا، وسنعرض لكم طرقا سهلة وبسيطة تساعدك في الحفاظ عليه من أن يفسد، وفقا لموقعي "ndtv" و"timesofindia".

1- التخزين في الثلاجة:

يجب حفظ بعض الأطعمة في الثلاجة للمساعدة في منع البكتيريا من النمو عليها، مثل الطعام الذي يحتوي على "تاريخ الاستخدام" والطعام المطبوخ والأطعمة الجاهزة للأكل مثل الحلويات واللحوم المطبوخة طوال فترة السفر.

2- الثلاجة باردة بدرجة كافية:

تحتاج إلى التأكد من أن ثلاجتك باردة بدرجة كافية وإلا ستظل البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي قادرة على النمو، يجب أن تكون ثلاجتك بين 0 و 5 درجات مئوية.

إذا لم تكن متأكدًا من كيفية عمل إعداد درجة الحرارة أو القرص في الثلاجة، فيمكنك استخدام مقياس حرارة الثلاجة للتحقق من درجة الحرارة المناسبة.

3- اتباع تعليمات تخزين الطعام بأمان في الثلاجة:

-احتفظ بباب الثلاجة مغلقًا قدر الإمكان.

-انتظر حتى يبرد الطعام قبل وضعه في الثلاجة.

-خفض درجة الحرارة للمساعدة في إبقائها باردة بدرجة كافية إذا كانت الثلاجة ممتلئة.

4- للمساعدة في منع البكتيريا من النمو:

عندما يقول الملصق "احفظه بالثلاجة"، تأكد من الاحتفاظ بالطعام في الثلاجة إذا لم يكن الطعام مُلصق بأي تعليمات تخزين وكان نوعًا من الطعام ينفد بسرعة، يجب عليك وضعه في الثلاجة و أكله في غضون يومين يجب الاحتفاظ ببعض البرطمانات والزجاجات بداخلها بمجرد فتحها تحقق من الملصق واتبع تعليمات التخزين.

5- تخزين اللحوم والدواجن:

من المهم تخزين اللحوم والدواجن بأمان لمنع انتشار البكتيريا وتجنب التسمم الغذائي بعد الرجوع من السفر.

-قم بتخزين اللحوم والدواجن النيئة في حاويات نظيفة ومختومة على الرف السفلي للفريزر، حتى لا تلمس أو تقطر على الأطعمة الأخرى.

-اتبع أي تعليمات تخزين على الملصق ولا تأكل اللحوم بعد تاريخ "الاستخدام المحدد"

-عندما تطبخ اللحم ولن تأكله على الفور، برده بأسرع ما يمكن ثم ضعه في الفريزر.

-احتفظ باللحم المطبوخ بعيدًا عن اللحوم النيئة.

لتخزين الطعام الجاف بأمان:

-احتفظ بالطعام في أكياس أو أوعية محكمة الغلق يساعد ذلك في الحفاظ على الطعام طازجًا ويمنع سقوط أي شيء فيه عن طريق الصدفة.

-لا تخزن الأطعمة أو المشروبات بالقرب من منتجات التنظيف أو المواد الكيميائية الأخرى.

-لا تستخدم أوعية طعام قديمة لتخزين المواد الكيميائية المنزلية، ولا تخزن الطعام في حاويات تم استخدامها لأغراض أخرى.

أعد استخدام زجاجات المياه البلاستيكية غير التالفة فقط والتي يمكنك تنظيفها.

-لا تقم بتخزين الطعام على الأرض، لأن هذا يمكن أن يشجع الفئران والنمل والآفات الأخرى.

-حافظ على منطقة التخزين جافة وليست دافئة جدًا.

-عندما تفتح علبة طعام ولن تستخدم كل الطعام على الفور، أفرغ الطعام في وعاء أو وعاء آخر وضعه في الثلاجة.

لا تقم بتخزين الطعام في علبة مفتوحة، أو أعد استخدام العلب الفارغة لطهي الطعام أو تخزينه، هذا لأنه عندما يتم فتح العلبة ويكون الطعام مفتوحًا للهواء، فقد ينتقل القصدير من العلبة بسرعة أكبر إلى محتويات العلبة.

تغطية الطعام بغشاء لاصق:

ليس كل نوع من أنواع ورق التغليف مناسبًا للاستخدام مع جميع الأطعمة، تحقق من الوصف الموجود على الصندوق لمعرفة الأطعمة التي يمكن استخدامها معها.

هناك نقاط رئيسية يجب تذكرها عند استخدام ورق التغليف:

لا تستخدم ورق التغليف إذا كان يمكن أن يذوب في الطعام، كما هو الحال في الفرن أو في الأواني والمقالي على الموقد.

يمكن أن يكون ورق الألومنيوم، مفيدًا في تغليف الأطعمة وتغطيتها، لكن من الأفضل عدم استخدام ورق القصدير أو الحاويات المصنوعة من الألومنيوم لتخزين الأطعمة شديدة الحموضة،مثل:

طماطم

راوند

كرنب

فاكهة.