عماد الدين حسين يسرد تفاصيل التعرف على زوجته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير dmc، وعضو مجلس الشيوخ، إن الكاتبة منال لطفي التي تشغل منصب مدير مكتب جريدة الأهرام في لندن حاليا، كانت لديها شقيقة، وعندما كانت تروزها في جريدة العربي الناصري، تعرف عليها، وبدأت صداقة قوية، وأصبحا ضمن مجموعة كبيرة من الأصدقاء.

«الفخدة الضاني» عندي تعبير عن الحب

وأضاف «حسين»، خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc» اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية سناء منصور، إنه كان يرسل جوابات لزوجته أيام الخطوبة، لكنه كان يراها شيء أشبه بالتقريرالصحفي، وكنت اختصر في كتاباتي، وأمضي باسم عباس، لكن زوجتي كانت تعبر عن مشاعرها بشكل أكثر.

ولفت إلى أنها تريد دائما الحصول على ورد، مواصلا: «أنا راجل صعيدي، ولو دخلت عليكي بفخدة ضاني ده تعبير عن الحب مش الورد، الفخدة هي الباقية، أنا عشت 10 سنين في دبي في جرنان البيان الإماراتي، وفي مرة كانت جاية مطار دبي، واشتريتلها وردة بـ5 دراهم، واتبسطت أوي، واكتشفت إن الحاجة البسيطة دي تخليها مبسوطة أوي، ولازم أتعامل مع الناس بما يحبوه، هو كمان مش بس باللي أنا بحبه، وبدأت اشتغلها في الورد، ومشيت الأمور كويس، وتأقلمت على التغيير ده بعد وقت، لإني متربي على عادات وتقاليد لمدة طويلة، ولما الدماغ بتربس بقى، بيكون في مشاكل، وبصراحة حماتي بذلت مجهود كبير في تربية أولاد، وإحنا ساكنين في عمارة واحدة، وشبه لاجئين عندها في الأكل والشرب، وهي في حالة كرم فوق الوصف».

زوجته: عماد جدع أوي ويعتمد عليه

وقالت الدكتورة نهال لطفي أستاذ علم النفس والاجتماع، بدورها، توجد اهتمامات مشتركة بينها وبين زوجها، مثل القراءة، مبينة أنها التقت بزوجها عدة مرات مصادفة، متابعة: «عماد جدع أوي، راجل يعين، ولفت نظري أوي وباقي الشلة كانوا هوائيين، وهو كان حكيم وراسي، حسيته يعتمد عليه وينفع تأسسي عليه أسرة، وأنا خت قرار الجواز بسرعة، وبعد الجواز بنعرف بعض أكتر، وفيه عند شوية لما بنختلف في وجهات النظر».

كنت ست بيت فاشلة

وتابعت زوجة الكاتب عماد الدين حسين: «أنا خدت سنة لإبني إياد أجازة أول لما اتولد، ومكنتش عارفة أي حاجة، وأنا كنت ست بيت فاشلة في الأول أوي، وفي الطبيخ برضه، بس بعدها اتعلمت بعد ما عذبت زوجي معايا، لكن في 3 أو 4 ابناء بقيت أخد أجازة 9 شهور بس».