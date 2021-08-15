بـ«كاش مايوه».. نرمين الفقي تلعب الطاولة على البحر (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جديدة لها على البحر أثارت التفاعل بين متابعيها الذين أبدوا إعجابهم بالصورة.

وظهرت «نرمين» وهي مرتدية «كاش مايوه»، برفقة إحدى صديقاتها، وهما يلعبن الطاولة على الشاطئ، معلقة على الصورة «أنا ودندونة بنلعب طاولة على البحر، يومكم سعيد بإذن الله».

وتفاعل معها المتابعون في التعليقات: «ألعب معاكم، قمر يا نرمين، ربنا يسعدك كل أوقاتكم يارب، الخواجة نرمين، متتجوزيني يا نرمين بقى».

نرمين الفقي تتحدث عن سر جمالها

كانت الفنانة نرمين الفقي تحدثت قبل ذلك، عن سر جمالها وأناقتها، خاصة بعدما اعتادت مشاركة متابعيها، بأحدث صور لها عبر حسابها على تطبيق «إنستجرام»، وجاء حديث «نرمين» خلال لقائها في برنامج «حكايتك».

وذكرت الفنانة نرمين الفقي أن سر جمالها يرجع إلى عدد من الوصفات منها: «أنا بحب زيت الزيتون الطبيعي، وبحط معاه ثوم، وبسيبه أسبوع أو أسبوعين في برطمان عندي، ياخد فوايده وأصفيه جدًا، ونعمله وصفه بالجرجير، لأنه مهم أووي وبيمد الشعر بالعناصر الغذائية».

وتابعت «نرمين» أنها تتبع أيضًا مجموعة من الروتينات الطبيعية للحفاظ على بشرتها وجمالها، وتتناول قطعة جبنة قريش عليها القليل من حبة البركة على الفطار، وعند الشعور بالجوع تتناول «عيش توست» عليه قطعة ثوم صغيرة الحجم، مفروكة مع معلقة صغيرة زيت زيتون.

آخر أعمال نرمين الفقي

وكانت الفنانة نرمين الفقي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي 2021، بمسلسل «النمر» مع الفنان محمد إمام، وعدد آخر من الفنانين منهم محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، المسلسل من إخراج شيرين رضا.

وجسدت الفنانة نرمين الفقي دور معلمة، لديها العديد من محلات الذهب في السوق وتدخل في منافسة مع تجار الذهب والبائعين فى السوق، وهم محمد رياض وبيومى فؤاد.