يحكي هموم النساء أم لا؟.. القصة الكاملة لـ مسلسل مدرسة الروابي للبنات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة جدل واسعة أثارها المسلسل الأردني «مدرسة الروابي للبنات» فور عرضه على منصة البث المنزلية «نتفليكس» يوم 12 أغسطس الجاري بين ردود أفعال غاضبة من محتواه الجريء، بين مؤيدين وصفوا المسلسل بأنه مليء بالدراما والأسرار وكاشف لقضايا هامة تخص هذه الفئة العمرية من الفتيات، ومعارضين لذلك.

ما الذي تناولته حلقات مدرسة الروابي للبنات؟

يلقي العمل الضوء على قضية الفتيات المهمشات بتآمر ثلاث فتيات على صديقتهن «ليها»، ومن ثم ينشأ صراع خلال أحداث المسلسل بين الفتيات المتنمرات «ليان ورانيا ورقية» و مريم التي تعاني من سلوك صديقاتها ليتدخل أولياء الأمور مما يدفعها للانتقام من الفتيات الثلاث في الحلقة الثانية، عبر تسريبها لمحادثات تطبيق «واتس آب» الخاصة بليان، ورانيا ورقية عن المدرسين، وهو ما يعرضهن لعقوبات من الإدارة.

قضية التحرش

يناقش المسلسل الأردني قضية التحرش بواقعها الاجتماعي الأردني ويرصد ردود أفعال المجتمع السلبية تجاه هذه القضية في المجتمعات العربية والأردن خاصة أن مسألة التحرش وطدت العلاقة بين بطلي مدرسة الروابي للبنات «نوف» أو ركين سعد وليان أو نور طاهر بعد أن واجهت الأولى جريمة تحرش وتولت الأخيرة الدفاع عنها وأرادت اتخاذ إجراءات قانونية ولكنها فوجئت بأن المدرسة تحمل الفتاة المسؤولية كاملة بسبب ملابسها الكاشفة.

حالة واسعة من الجدل بعد عرضه

أثار المسلسل الذي عرضته منصة «نتفليكس» موجة كبيرة من الجدل في الأوساط الأردنية لما تضمنه من مشاهد وصفها البعض بـ «الجريئة» والمنافية لقيم وعادات المجتمعات العربية بينما عبر نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب عن رفضه للعمل لاعتبارات أخلاقية وأنه لا يتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع الأردني وذلك في تصريحات نقلتها مواقع محلية.

مخرجة المسلسل تدافع عن أحداثه

أما مخرجة العمل تيما الشوملي خرجت لتدافع عن المسلسل وذلك خلال حوار صحفي لها مع صحيفة «الغد» الأردنية مؤكدة أن «مدرسة الروابي للبنات» حلما يتناول هموم النساء من خلال أعين السيدات وبأقلامهن، معربة عن فخرها بأن المسلسل خرج للعالمية بعد عرضه وحقق نجاحات كبيرة خاصة أنه يعبر عن فئات عمرية من الفتيات في حاجة إلى من يستمع إليهن.

من هم صناع مسلسل مدرسة الروابي للبنات؟

ينتمي المسلسل الذي عرضته نتفليكس إلى الدراما الواقعية والشبابية، وهو من من كتابة وتأليف تيما الشوملي وشيرين كمال بالتعاون مع إسلام الشوملي، وإخراج تيما الشوملي، من إنتاج تيما الشوملي بالتعاون مع شركة فيلمزيون للإنتاج الفني.

المسلسل يضم نخبة من الوجوه الفنية الصاعدة ومنهم ركين سعد، أندريا طايع، نور طاهر، جوانا عريضة، سلسبيلا، يارا مصطفى بالاشتراك مع الفنانة القديرة نادرة عمران والفنانة القديرة ريم سعادة.