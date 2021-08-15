بـ"ملاية سرير وكوفرتة".. شاهد أغرب إطلالات الفنانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

دوما ما ترغب النجمات في الظهور بأبهى حلة وأجمل إطلالة، غير إن بعضهن يسعين لإثارة الجدل، فيعتمدن إطلالات غير مألوفة وغريبة.

في الألبوم المرفق بالأعلى نعرض أغرب إطلالات النجمات، ووصف لكل واحدة منها على النحو التالي:

ناهد السباعي:

عادة ما تثير الفنانة ناهد السباعي الجدل بسبب إطلالتها الجريئة، حيث ظهرت بفستان بقماش مشابه لتصميم الكوفرتة المصرية وكان بلمسة يد من المصمم مهند كوجاك، وتميز قصته بكب من عند الصدر، ومنفوش من الجزء السفلي، مزيناً بالورود من عند الخصر.

مي عمر:

أثارت الفنانة مي عمر حالة من الجدل والسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت في إطلالة بفستان أبيض واسع من تصميم AAVVA FASHION، وكانت من أكثر تعليقات الجمهور عليه أنه يشبه ملاية السرير، وتميز قصتة بكب من عند الصدر، واستايل الأفر سايز، وبه فتحة من الأمام، وذيل طويل.

درة:

أثارت الفنانة درة الجدل بسبب ارتدائها فستان مصنوع من زجاجات المياة البلاستيكية التي تم شربها أثناء فعاليات مهرجان الجونة، من تصميم مهند كوجاك، ونشرت الصورة على صفحتها الخاصة على إنستجرام معلقاً "الأشياء اللي بنتخلص منها بيكون ليها حياة تانية بعد استخدامنا ليها" وهذه ليست المرة الأولى للمصمم "مهند" التي يصنع فيها الفساتين من المخلفات.

وتميز قصته، بفتحة حرف الـv من عند الصدر،باللون البيبي بلو، وكات من عند الكتف.

سمية الخشاب:

تصدرت الفنانة سمية الخشاب تريند الفترة الماضية مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جلسة التصوير الأخيرة التي خضعت لها، وظهرت مرتدية فيها برنس حمام دعاية لإحدى الماركات العالمية "Versace"، وجاءتها التعليقات الساخرة وكان من أبرزها "هو طقم الفوط ده مش هيخلص بقى" وردت عليها سمية قائلة: "ده lounge robe وتمن عربية مرسيدس يا حبيبتي".

وجاء باللون الأحمر، وزُين بحزام بمنطقة الخصر بمزيج من اللونين الأسود والذهبي، وبنفس التطريز عند اليد.