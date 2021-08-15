للمرأة.. أفضل 8 أطعمة يجب تناولها من أجل رحم صحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الرحم هو عضو حيوي في جسم المرأة، ويشكل أساس الجهاز التناسلي للأنثى، لذلك يصبح الحفاظ على صحة الرحم أكثر أهمية.

وهناك بعض الأطعمة التي يجب تضمينها في النظام الغذائي، من أجل الحفاظ على رحم صحي، وفق ما أوضح موقع "stylecraze".

1. الألياف:

يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني بالألياف في التخلص من السموم من الجسم، بالإضافة إلى إزالة هرمون الاستروجين المفرط الذي قد يتم تخزينه في جسمك، وهذا يمنع تكون الأورام الليفية الرحمية.

وقد تشمل الأطعمة مثل: الفاصوليا والبقوليات والخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.

2. الخضروات:

تعد الخضروات مصدرًا كبيرًا للكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات، وتناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالخضروات يساهم في الحفاظ على صحة الرحم، ومنع نمو الأورام الليفية السيئة داخل الرحم.

3. الفاكهة:

يمكن للفواكهة الغنية بفيتامين C والبيوفلافونويد، أن تساعد الوقاية من سرطان المبيض، والحفاظ على صحة الجهاز التناسلي، لذا يجب تناول الفاكهة بين الوجبات عندما تشعر بالجوع، سيؤدي ذلك إلى منعك من تناول الوجبات السريعة، وكذلك توفير العناصر الغذائية التي يحتاجها الرحم للبقاء بصحة جيدة.

4. منتجات الألبان:

الاستهلاك اليومي لمنتجات الألبان مثل الزبادي والجبن والحليب والزبدة ضروري لصحة الرحم، نظرا لأنها غنية بالكالسيوم وفيتامين د، بينما يساعد الكالسيوم في الحفاظ على صحة عظامك، ويلعب فيتامين د دورًا حيويًا في الحفاظ على الأورام الليفية الرحمية بعيدًا.

5. الشاي الأخضر:

كونه مليء بمضادات الأكسدة، لذا فهو لا يساعد فقط في الحفاظ على رحم صحي، ولكن يمكن أيضًا علاج الأورام الليفية في الرحم، ووفقًا لأخصائيي الأعشاب، يجب على النساء المصابات بالأورام الليفية في الرحم شرب الشاي الأخضر بانتظام لمدة 8 أسابيع تقريبًا، سيساعد ذلك في تقليل عدد الأورام الليفية.

6. الليمون:

الليمون غني بفيتامين سي، لذا يساهم في تعزيز جهاز المناعة لديك، فضلا عن تحسين صحة الرحم، وعند تناوله سيصبح الرحم أفضل تجهيزًا لدرء البكتيريا، وبالتالي منع العدوى.

7. السبانخ:

تساعد السبانخ في الحفاظ على التوازن القلوي للرحم، كما أنها توفر المعادن من أجل الأداء الأمثل لجهازك العصبي، و يمكنك أيضًا إضافة خضروات خضراء أخرى إلى نظامك الغذائي، لكى تحصلين على جميع العناصر الغذائية، بما في ذلك حمض الفوليك ، لضمان استعداد الرحم لإنجاب طفل سليم.

8. البذور والمكسرات:

يحتاج جسمك إلى البذور والمكسرات من أجل الإنتاج الأمثل للهرمونات، مثل اللوز وبذور الكتان والكاجو، فهي غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والكوليسترول الجيد، إذ تعمل أحماض أوميجا 3 الدهنية على القضاء على الأورام الليفية، وكذلك الوقاية من سرطان الرحم.

كما يساعد الكوليسترول الجيد في الحفاظ على مستوى الكوليسترول في الدم، كما أنه يمنع ولادة طفل منخفض الوزن.