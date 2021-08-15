«التان» فيه سم قاتل.. احذري الجلوس تحت أشعة الشمس من 10 صباحا لـ3 عصرا

القاهرة - سمر حسين - صحة

تهوى بعض السيدات الحصول على لون البشرة البرونزية، ما يدفعهن للاسترخاء لساعات طويلة تحت أشعة الشمس، عقب استخدام بعض الزيوت المخصصة للحصول في النهاية على اللون، أو ما يسمى «التان».

وعلى الرغم من جاذبية البشرة البرونزية، فإن طريقة الحصول عليها قد تتسبب في مشكلات عديدة للبشرة، تصل للإصابة بأمراض خطيرة على الجلد.

احذر القيام بهذا الفعل على البحر من 10 صباحا للساعة 3 عصرا

وفي هذا الصدد، حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، من الجلوس أسفل أشعة الشمس للحصول على «التان» خلال الساعة بين العاشرة صباحا، وحتى الثالثة عصراً، لشدة الأشعة في هذا التوقيت، خاصة الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

وأكد «الناظر» خلال حديثه لـ«هن» أن الأمر قد يحدث بعض التصبغات الجلدية، فضلًا عن الإصابة بالحساسية، مع التهابات الجلد الشديدة.

وعن احتمالية الإصابة بأمراض سرطان الجلد، أكد استشاري الأمراض الجلدية، أن الأمر وارد الحدوث بسبب الأشعة الضارة، ولكن مع الاستمرار في هذا الفعل لمدة طويلة تصل لـ40 عامًا.

ونصح الدكتور هاني الناظر، بالتأكد من المواد المستخدمة في صناعة زيوت الجلد، وأنها لا تسبب حساسية أو التهابات.

وعن الجلوس أسفل أشعة الشمس، نصح «الناظر» بالجلوس عقب الساعة 3 عصرًا، أو في الصباح الباكر قبل العاشرة صباحًا.

طريقة عمل زيوت التان في المنزل بمكونات طبيعية

كان موقع boldsky سلط الضوء على طريقة تصنيع الزيوت المستخدمة للتان بمواد طبيعية، جاءت على النحو التالي:

المكونات

مقدار من زيت الزيتون

مقدار مماثل من زيت الأفوكادو

نقاط من زيت بذور التوت

نقاط من زيت بذور الجزر

خشب الصندل العطري

طريقة عمل زيت التان في المنزل

في وعاء متوسط الحجم، احرصي على وضع كوب زيت الزيتون، ثم اسكبي زيت الأفوكادو عليه، ثم أضيفي للخليط ملعقتين صغيرتين من زيت بذور التوت وزيت بذور الجزرة.

حركي الخليط جيدًا، حتى تمام الامتزاج.

في النهاية، ضعي قطرات من زيت خشب الصندل العطري.

احفظي الزيت في وعاء محكم داخل الثلاجة لوقت الحاجة.