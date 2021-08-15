تزوجت من شقيقها.. مفاجأة صادمة حول النائبة الأمريكية إلهان عمر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت النائبة الأمريكية الصومالية إلهان عمر، تريند محرك البحث الشهير «جوجل» على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أشارت تقارير أمريكية، إلى أن هناك مزاعم حول احتمالية زواجها من شقيقها، وذلك للالتفاف على قوانين الهجرة الأمريكية، وهو ما أشارت إليه نتائج الحمض النووي لها.

تفاصيل نتائج الحمض النووي

وتؤكد نتائج الاختبار الذي خضعت إليه «إلهان»، أن هناك فرصة بنسبة 99.9% أنها وزوجها الثاني أحمد علمي شقيقان، وذلك خلال التقرير الذي أعدته مختبرات «إنديفور»، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وتشير التقارير إلى أنه تم الحصول على عينة من النائبة من خلال عُقب سيجارة، فيما تم الحصول على عينة الزوج من «شفاطة شرب»، إذ أنه لم تُعرف «إلهان» من قبل علنًا بأنها مدخنة، لكنها ظهرت مؤخرًا في إحدى الصور مع سيجارة في فمها، حيث تم التقاطها خارج منزلها في واشنطن العاصمة، كجزء من الأدلة التي تم جمعها في تحقيق مكثف حولها.

معلومات عن إلهان عمر

ويرصد «هن» خلال التقرير التالي، أبرز المعلومات عن النائبة الأمريكية:

- هي أول مسلمة محجبة تدخل إلى الكونجرس الأمريكي، بوصولها إليه في أغسطس عام 2018.

- نافست «إلهان» على المقعد أمام 6 منافسين آخرين.

- انتقلت مع أسرتها في سن المراهقة للعيش في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

- فقدت والدتها عندما كانت في سن صغيرة، ومن ثم تربت على يد والدها وجدها.

- هي وأخواتها سبعة أشقاء.

- كان والدها يعمل كمديرًا للنقل البحري الوطني في الصومال، وبعد اندلاع الحرب الأهلية عام 1991، هربت الأسرة بالكامل، ومن ثم انتقلت للعيش داخل معسكرات اللاجئين في كينيا.

- فور انتقالها في عام 1995 مع أسرتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تعلمت اللغة الإنجليزية في غضون 3 أشهر فقط بل وتفوقت بها.

- عملت كمترجمة وهي في عامها الرابع عشر.

- في عام 2011 تخرجت غي كلية العلوم السياسية والدراسات الدولية في جامعة «نورث داكوتا» الأمريكية.