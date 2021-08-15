أين يذهب الطعام حال مصادرته في المطار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

هل سبق أن فكرتم في السفر خارج البلاد، وشراء الكثير من الأشياء والأطعمة التي ترغبون في أخذها معكم؟

من المحتمل أنكم ستستيقظون من هذا الحلم الجميل، عندما يستقبلكم موظفو المطار، ويحطمون آمالكم تلك برفض إدخال ما جلبتموه معكم.

يمكننا تجنب هذا الرفض إذا قمنا بالإطلاع على لوائح سلامة الأغذية قبل أن نشتريها، حتى لا ينتهي بها المطاف إلى مفرمة الطعام أو يتم التبرع بها أو يتم حرقهاه.

واستعرض موقع "برايت سايت"، ماذا يحدث للطعام الذي يتم مصارته في المطار، فيما يلي:

- التبرع به:

عادة ما يتم التخلص من المواد الغذائية التي يتم ضبطها في المطار بعدة طرق، ومع ذلك، لتجنب إهدار الطعام الجيد تمامًا، قد تتبرع المطارات به لبنوك الطعام.

- فرمه:

في معظم الحالات، يتم مصادرة الطعام في الجمارك لمنع انتشار بعض الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، والتي قد تكون خطيرة على النباتات أو حتى الحيوانات في هذا البلد، وكثيرًا ما يتم التخلص من الفواكه والخضروات بفرمها، لمنع دخول الحشرات والفيروسات الواردة من الخارج من الانتشار في بلد جديد.

- حرق الطعام:

عندما لا يكون الطعام المضبوط لا يمكن وضعه في المفرمة، أو في حالة البذور المحظورة، لأنها قد تحمل الأوبئة أو الحشرات ، فمن المحتمل استخدام طرق أخرى أكثر فعالية للتخلص منها، ويعتبر موظفو الجمارك أن الحرق خيار مناسبا في هذه الحالة، وقد تم الإبلاغ عن بعض الحالات التي تم فيها حرق الكستناء مباشرة للتخلص من أي أمراض محتملة منقولة بواسطة الغذاء.