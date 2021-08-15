8 أطعمة تساعد على زيادة كفاءة الرئة.. أبرزها البنجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الحفاظ على صحة رئتيك أمر ضروري، ومع ذلك، فإن العوامل الشائعة بما في ذلك التعرض لدخان السجائر والسموم البيئية، وكذلك تناول نظام غذائي للالتهابات، يمكن أن تؤثر سلبًا على الرئة.

فيما يلي 8 أنواع من الأطعمة تساعد على زيادة كفاءة الرئة، كما أورد موقع "healthline".

1- البنجر:

يحتوي جذر نبات الشمندر ونباتاته ذات الألوان الزاهية على مركبات تعمل على تحسين وظائف الرئة، كما أن الشمندر غني بالنترات، والتي ثبت أنها تفيد وظائف الرئة، وتساعد النترات أيضا على استرخاء الأوعية الدموية وتقليل ضغط الدم وتحسين امتصاص الأكسجين، وثبت أن البنجر يساعد على تحسين الأداء البدني ووظيفة الرئة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة، بما في ذلك مرض الانسداد الرئوي المزمن وارتفاع ضغط الدم الرئوي، وهو مرض يسبب ارتفاع ضغط الدم في الرئتين، وبالإضافة إلى ذلك، فإن البنجر مليئ بالمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ج ومضادات الأكسدة الكاروتينية وكلها ضرورية لصحة الرئة.

2- التفاح:

أظهرت الأبحاث أن تناول التفاح بانتظام قد يساعد في تعزيز وظائف الرئة، بالإضافة إلى ذلك، يرتبط استهلاك خمسة تفاحات أو أكثر في الأسبوع بوظيفة رئة أكبر وتقليل خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، كما تم ربط تناول التفاح بانخفاض مخاطر الإصابة بالربو وسرطان الرئة، وقد يكون هذا بسبب التركيز العالي لمضادات الأكسدة في التفاح، بما في ذلك مركبات الفلافونويد وفيتامين سي.

3- الكركم:

غالبًا ما يستخدم الكركم لتعزيز الصحة العامة نظرًا لتأثيراته القوية المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، وقد يكون الكركمين، المكون النشط الرئيسي في الكركم، مفيدًا بشكل خاص لدعم وظائف الرئة، ووجدت دراسة أجريت على 2478 شخصًا أن تناول الكركمين مرتبط بتحسين وظائف الرئة، بالإضافة إلى ذلك، كانت وظيفة الرئة للمدخنين الذين تناولوا أعلى كمية من الكركمين أكبر بكثير من المدخنين الذين تناولوا كمية منخفضة من الكركمين.

4- الطماطم:

الطماطم من أغنى المصادر الغذائية للليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة الكاروتينية التي ارتبطت بتحسين صحة الرئة، وثبت أن استهلاك الطماطم يقلل من التهاب مجرى الهواء لدى الأشخاص المصابين بالربو ويحسن وظائف الرئة لدى الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن.

5- التوت:

يتم تحميل التوت الأزرق بالعناصر الغذائية، وقد ارتبط استهلاكه بعدد من الفوائد الصحية، بما في ذلك حماية وظائف الرئة والحفاظ عليها.

6- الشاي الأخضر:

الشاي الأخضر مشروب له تأثيرات رائعة على الصحة، كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وقد ثبت أنه يمنع التليف الرئوي أو تندب الأنسجة.

7- زيت الزيتون:

قد يساعد استهلاك زيت الزيتون في الحماية من أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو، ويعتبر زيت الزيتون مصدرًا مركّزًا لمضادات الأكسدة المضادة للالتهابات، بما في ذلك البوليفينول وفيتامين E ، وهما المسؤولان عن فوائده الصحية القوية.

8- المحار:

يتم تحميل المحار بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الرئة، بما في ذلك الزنك والسيلينيوم وفيتامينات ب والنحاس، وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من السيلينيوم والنحاس في الدم لديهم وظائف رئوية أكبر، مقارنةً بأولئك الذين لديهم مستويات أقل من هذه العناصر الغذائية، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر المحار مصدرًا ممتازًا لفيتامينات ب والزنك ، وهي عناصر مغذية مهمة بشكل خاص للأشخاص الذين يدخنون، وتشير الدراسات إلى أن تناول كميات كبيرة من الزنك قد يساعد في حماية المدخنين من الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن.