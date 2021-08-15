نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر بالاسم ورقم الجلوس.. للطالبات والأمهات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الترقب والقلق تنتاب أمهات طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية، فورإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، التي تعد حصاد مجهود الطلاب خلال العام الدراسي، وبوابتهم لاختيار الكلية الأنسب لهم لتحقيق أحلامهم التي تراودهم.

وتعيش الأمهات الكثير من مشاعر القلق الممزوجة بالخوف تارة، والاطمئنان والثقة تارة أخرى، في انتظار معرفة نتائج أولادهم، خاصة عقب إعلان أسماء الأوائل خلال الساعات الماضية.

ويبحث العديد من الطلاب والطالبات عن النتائج من خلال الموقع الرسمي لبوابة الأزهر، باستخدم الاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر بالاسم ورقم الجلوس

ويقدم «هن» خلال السطور التالية، طرق الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر بالاسم ورقم الجلوس.

1- في البداية، قم بتسجيل الدخول على رابط النتيجة، من خلال الضغط هنا.

2- قم بالضغط على اختيار قسم قطاع المعاهد الأزهرية.

3- اضغط على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، في الخطوة الثالثة.

4- خلال الخطوة الرابعة، اضغط على اختيار ترقبوا نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2020-2021.

5- اخيرًا.. ادخل رقم الجلوس والرقم القومي الخاص بك للحصول على النتيجة.

نصائح للأمهات مع إعلان النتائج

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي، أن على أمهات الطلاب والطالبات التمتع بالهدوء النسبي، حتى وإن كان القلق يسيطر عليهن، مع إعلان النتائج: «المهم دايمًا الصحة النفسية للطالب، خاصة لو هناك العديد من الاختيارات قدامه، مش لازم يحس أن مستقبله واقف على المجموع».

وتابعت «حماد» خلال حديثها لـ «هُن»: «لازم نبعدهم عن الأشخاص السلبيين مهما كانت النتيجة، والمحبطين، للاستمتاع بالنجاح مهما كان، والتفكير في مستقبلهم ما يتناسب مع قدراتهم ومجموعهم».

الجدير بالذكر أن الأزهر الشريف أعلن، مساء أمس السبت، أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020-2021 م.