هل فاكهة القشطة تحمي من الإصابة بالسرطان؟.. تعرف على الحقيقة

القاهرة - سمر حسين - صحة

فاكهة القشطة، واحدة من الفواكه التي يفضلها البعض، على الرغم من عدم انتشارها بكثرة، وذلك بسبب ادعاء الكثير أنها وسيلة للوقاية من الإصابة بالأمراض السرطانية، الأمر الذي يؤثر على مدى تواجدها بكثافة، أو يُسبب ارتفاع أسعارها في كثير من الأحيان.

وعلى الرغم من تلك الأمور الشائعة، إلا أن هناك العديد من الأطباء، الذين وجدوا أن تلك الأقاويل لا أساس لها من الصحة، وإن تلك الفاكهة لا تحمي من الإصابة بالسرطان كما يعتقد البعض.

هل فاكهة القشطة تحمي من الإصابة بالسرطان؟

وأجابت الدكتورة جولسن صالح، أستاذ بالمعهد القومي للتغذية، وأستاذ دكتور بقسم التغذية بمستشفى علاج سرطان الأطفال بالمجان، عن فائدة فاكهة القشطة للحماية من السرطان، قائلة: «كلام فاضي طبعًا، ومالوش أساس ولا مصدر يؤكد صحته».

وأضافت الدكتورة جولسن خلال حديثها لـ «هن»، أن النظام الغذائي الصحي، هو الذي يحدده الطبيب وفقًا للحالة، والذي يعتمد على تناول كافة العناصر الغذائية، وخاصة الفواكه التي تحتوي على مضادات الأكسدة، الوسيلة الأنسب للوقاية من الإصابة بالأورام السرطانية.

ما هي الفواكه التي تحمي من الإصابة بالسرطان؟

وعلى هذا الجانب، قال الدكتور محمد الحوفي، أستاذ العلوم الغذائية بجامعة عين شمس، إن هناك العديد من الفواكه التي تحمي من الإصابة بالسرطان بسبب احتوائها على مضادات أكسدة، مؤكدًا أن مضادات الأكسدة هامة جدًا لحماية الجسم من المركبات الناتجة عن المواد الحافظة التي تعتمد في فعلها على الأكسدة، مما يسبب السرطان وأمراض القلب والمفاصل، فضلًا عن احتوائها على الجذور الحرة التي تؤثر على الحامض النووي في الجسم للحماية من تلف الخلايا.

وسرد «الحوفي» لـ «هُن»، عدة أنواع من الفواكه على رأسها، المشمش الغني بفيتامين a، والفراولة الغنية بفيتامين c، والبطيخ والجوافة الغنية بالليكوبين وتحمي من سرطان البروستاتا والتوت والبرتقال الغني بفيتامين (ج) والمانجو الغني بالبيتاكاروتين، مؤكدًا أن تلك الأنواع من الفواكه تقي من السرطان، وليس فاكهة القشطة كما يزعم البعض.