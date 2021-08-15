بلوجر شهيرة تنهار من البكاء في بث مباشر: «هسيب خطيبي بسببكوا».. وطبيب نفسي يفجر مفاجأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كلمات لاذعة وانتقادات من المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، جعلت البلوجر واليوتيوبر «هدى» تنهار خلال بث مباشر شاركته عبر حساب البلوجر صدفة جاد، بعدما طفح الكيل، بحسب وصفها، ووصلت الانتقادات إلى خطيبها وأسرته والأصدقاء المقربين، لتخرج عن صمتها وتروي كواليس ما يحدث معها والتعليقات والرسائل السلبية والتي وصلت حد التطاول من قبل بعض المتابعين.

مقطع فيديو مصور ظهرت خلاله البلوجر «هدى»، وهي في نوبة بكاء شديدة تستنجد ببعض المتابعين الذين يحبونها ويقدرونها، إذ قالت: «أنا مش مسمحاكوا كلكوا، أول حاجة أنا عملتلكم ايه علشان تخلوني انهار كدة، متعرفوش تعليقاتكم وكلامكم بيعمل فيا إيه، 90% منكم بيشتموني، مسافة لما بنزل فيديو سواء طبخة أو خروجة اللي بيني وبينكوا شاشة».

البلوجر هدى تنهار في بث مباشر

وكشفت البلوجر الشهيرة عن تأزم العلاقة والوضع بينها وبين خطيبها بسبب الانتقادات والتعليقات السلبية من قبل متابعيها، إذ تابعت: «أنا بسببكم أسلوبي بقى وحش مع خطيبي واحتمال أديله الدبلة ونفركش بسببكم، ماسحين بكرامتي الأرض بقالي يومين لا بصور ولا بتكلم مع خطيبي».

ووجهت البلوجر «هدى» رسالة للمتنمرين والمنتقدين، قالت خلالها: «استفدتوا ايه لما تشتموني وتخلوني انهار بالشكل ده، لو تاخدوا بالكوا من 5 أو 6 شهور مكنتش بنزل فيديوهات ولما اتخطبت الوضع اتغير».

وخرجت البلوجر عن صمتها وروت الأسباب الكامنة التي جعلتها تدخل عالم اليوتيوب والسوشيال ميديا، وذلك بسبب ظروفها المادية، إذ قالتك «أنا دلوقتي يتيمة والوضع اتغير والحمل على ماما كتير، فقولت أساعدها وده محتوايا والجهاز حاجة تانية، مش عاجبكوا بلاش إهانة أو تجريح ممكن تقولولي النصيحة باحترام، أنا لو ربنا ياخدني هرتاح، حاسة إن الناس بتكرهني ومليش صحاب، من كل قلبي أنا مش مسمحاكوا».

وفيما يخص التعليقات التي تتلقاها على خطيبها من متابعيها، قالت عنها خلال مقطع الفيديو التي ظهرت به: «خطيبي ماسحين بكرامته الأرض، هو إنسان طيب وميطلعش منه العيب، أنتوا تعرفوه من ورا شاشة، لما أهله وأصحابه يشوفوا بيتهزأ كدة ليه، أنتوا كدة بترتاحوا يعني، لما تجيبوا الإهانة ليا أو لخطيبي، عادي لما يساعد نفسه ويشتغل شغلنتين، وفي ناس هتشمت فيا وفي الوضع اللي أنا فيه ده».

استشاري نفسي: الفتاة تستعطف المتابعين

من جانبه، علق الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، خلال حديثه لـ«هن»، على موقف بكاء البلوجر خلال مقطع الفيديو، موضحًا أن انهيارها مجرد حيلة جديدة، لكسب تعاطف المتابعين، وزيادة عدد المشاهدات على القناة الخاصة بها.

وقال «فرويز»: «هي كان ليها هدف من الأول إنها تطلع على السوشيال عشان تلم مشاهدات، فلما تم انتقادها اعتبرت إن الهدف لم يتحقق، فلجأت لحيلة أخرى للوصول للهدف المرجو، بتجلب العطف بتاع الناس، لأنها عايزة تستمر فـ بتستخدم الحيلة العاطفية».