حتى لا يلجأون للانتحار.. 5 نصائح للتعامل مع الأبناء بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من التأهب والقلق الشديدين يعيشها طلاب الثانوية العامة وأسرهم، وذلك قبيل يومين من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، أملا في سماع أفضل النتائج المحققة والمرجوة من قبل الأبناء، بعد فترات جهدهم طوال العام لأداء الاختبارات بأفضل الصور.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

من جانبه، كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أنه من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الواحدة بعد الظهر، خلال مؤتمر صحفي، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في تمام الواحدة بعد الظهر.

كما لفت «شوقي» إلى أنه سيتم الإعلان عن مؤشرات تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد 2022-2021، على هامش المؤتمر ذاته.

نصائح لتأهيل الطلاب لتقبل الدرجات الصادمة

ونظرا لحالة التوتر والقلق التي تعيش فيها أسر طلاب الثانوية العامة، يقدم الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، بالأكاديمية الطبية العسكرية، خلال تصريحاته لـ«هن»، نصائح لتأهيل الطلاب في حال عدم تحقيق الدرجات الجيدة، وهي:

1- يجب أن يتسم الطالب بالهدوء الشديد والثبات الانفعالي، كي يكون مستعدا لتقبل النتيجة بنفس راضية.

2- تركيز الطالب على التفكير في المستقبل القادم بصورة إيجابية، ووضع تطلعات وخطط لتنفيذها.

3- الابتعاد عن الأشخاص الذين يسببوا خلق أجواء سلبية، كذلك الوسائل التي تسبب ضغط مثل منصات التواصل الاجتماعي.

من جانب الأسرة

ولفت استشاري الطب النفسي، إلى ما يجب على الأسرة فعله، وهو:

1- مساعدتها في تهيئة الطالب نفسيا باستقبال النتيجة أيا ما كانت، حتى لا يدخل في نوبات عصبية ونفسية، في حال كانت النتيجة عكس التوقعات.

2- في حال كان الطالب من أصحاب العصبية الزائدة، ينبغي على الأسرة التعامل معه بحالة من الهدوء والحرص، لأنه في حال التعامل معه بالتعصب، قد يفكر الابن في اللجوء للانتحار والتخلص من حياته.