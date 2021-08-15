في لقاء نادر.. بكاء هدى سلطان على الهواء بسبب والدتها: السكينة كانت سرقاني (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة صداقة وحب من نوع خاص جمعت بين الفنانة هدى سلطان ووالدتها، والتي ما إن كادت يُفتح أي حديث عنها أو عن علاقتها بها بعد وفاتها إلا وتجد نفسها لا تستطع حبس دموعها أمام، إذ أن رحيلها تسبب في فاجعة وألم شديد ظلت تعاني منه حتى توفاها الله هي الأخرى في 5 يونيو 2006.

وتحل اليوم 15 أغسطس ذكرى ميلاد الفنانة هدى سلطان، والتي تعد واحدة من أنجح الفنانات وصاحبة الصوت القوي ذو النبرة التي يستطع الجمهور تمييزها من وسط الكثير من المطربات.

هدى سلطان تروي كواليس استقبالها وفاة والدتها

كانت الفنانة الراحلة هدى سلطان، تحدثت خلال لقاء نادر لها بعد ارتداء الحجاب واعتزال الفن، عن والدتها ولقطات من حياتهما سويًا، والتي لم تتمالك نفسها ولم تستطع أن تُخفي دموعها حتى دخلت في نوبة بكاء شديدة أثناء اللقاء، قائلة: «اتفاجئت بخبر وفاة والدتي، وأبويا مدفون في البلد وكان لا بد من حد ينزل يجيبها تدفن في مصر، وبالفعل نزل محمد فوزي، كانت السكينة سرقاني وطبيعي الواحد يعيط ويصوت ومحصليش كدة إلا لحظة ما أمي جت وكان الوقت اللي انهارت فيه».

وتحدثت الفنانة هدى سلطان خلال اللقاء عن كواليس وفاة والدتها، والتي قالت عنها: «رغم سني ده بفتقدها وببقى نفسي تفضل معايا والإنسان مهما كبر في السن، وعلي في المقام، ومهما ربنا إداله من وسع، وجود الأم جنب الابن أو الابنة بالدنيا كلها، ولما هيفقده هيبقى فقد الدنيا وما فيها، بحمد ربنا إن ولادي نفس الشيء».

هدى سلطان تتحدث عن والدتها

الفنانة هدى سلطان افتقدت للصفات التي كانت تتمتع بها والدتها والتي ورثتها عنها دون أن تدري، إذ قالت: «دمعة على أمي متكفنيش عمر، كانت حنينة وطيبة وبتخاف على ولادها وليها منطق وفلسفة في الحياة وعايشة بالأمثلة، وإن إحنا نمرة واحد في حياتها، كان ليها أمثلة تدل على إن الابن ده كل حاجة بالنسبة لها».