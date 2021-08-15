«ليه بطننا بتوجعنا لما نسمع عن نتيجة الثانوية العامة؟».. تعرف على الأسباب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ساعات قليلة تفصلنا عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة، للعام الدراسي 2020/ 2021، وينتظر الطلاب وأولياء أمورهم اعتماد وإعلان النتائج، التي تجني ثمرة مجهودهم خلال العام، فكلًا منهما في انتظار تحقيق الحلم بحصد المجموع العالي، والالتحاق بالكليات التي يبحث عنها ويستهدفها.

وكثيرًا ما يعاني البعض بمجرد سماع أخبار عن نتائج الثانوية العامة، وتوقيت إعلانها، من اضطرابات ووجع بالبطن حتى تعتمد النتائج في النهاية، دون معرفة أسباب ذلك.

ليه بطننا بتوجعنا لما نسمع عن نتيجة الثانوية العامة؟

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن طلاب الثانوية العامة، وأولياء الأمور، دومًا ما يشعرون بتوتر يعقبه آلم بالبطن فور سماع أخبار النتائج، وذلك منذ 80 عاما، قائلًا: «ده اسمه ارتباط شرطي من 80 سنة، والثانوية مرتبطة بالمستقبل، والنتيجة بتحدد ده، فطبيعي التوتر هو اللي بيكون سائد».

وتابع «فرويز» خلال حديثه لـ «هُن»: «بعد ثورة 23 يوليو، وإتاحة مجانية التعليم، فـ كتير من الطبقات المعدمة بقت كوادر، لأن التعليم أتاح ليهم االفرصة دي في دخول الكليات والعمل، فبقت الثانوية هي مدخل الكليات، وتحديد المستقبل وواجهتك في المجتمع، سبب للشهرة والفلوس، والوضع الاجتماعي، وكل ده مرتبط بالمجموع فعلَا».

واستطرد: «لما تحقيق الأحلام يكون مرتبط بالنتيجة والمجموع، طبيعي الطلاب وأولياء الأمور بيسيطر عليهم مشاعر ممزوجة من الخوف والقلق والتوتر، بسبب الارتباط الشرطي، وده بيسبب اضطراب ووجع البطن».

موعد نتيجة الثانوية العامة؟

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث أكد أنه سيتم إعلان النتيجة يوم الثلاثاء المقبل في مؤتمر صحفي بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.