كورونا اليوم: هكذا يؤثر اللقاح على متحور دلتا.. وتوضيحات بشأن الإصابة بعد التطعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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هكذا يحدث اللقاح فرقا في مواجهة متحور دلتا؟

حاولت صحيفة "نيويورك تايمز" معرفة الأثر الذي يتركه اللقاح على الأشخاص في مواجهة متحور "دلتا"، النسخة الأشرس من فيروس كورونا، خاصة أنه صار يشكل غالبية الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة، وفقا لسكاي نيوز.

يقول الخبراء إن الحالات الاختراقية لا تعني أن اللقاح غير فعال، وفق "نيويورك تايمز"، وتقول الصحيفة الأميركية إن البيانات المتوفرة حاليا تظهر أن الأشخاص الذي لم يتلقوا اللقاح، هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس المسبب بمرض "كوفيد -19"، ودخول المستشفى بسببه، ويواجهون خطر الموت من جراء الوباء أكثر من غيرهم،ىوفي المجموعة عالية التلقيح، أصبحت غالبية الأشخاص محصنين من الإصابة بمتحور دلتا، لكن من المتوقع حدوث بعض حالات العدوى الاختراقية، ومعظمها خفيف أو دون أعراض.

توضيحات هامة بشأن الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح

قالت الدكتورة كاثرين أوبراين، رئيسة قسم المناعة بمنظمة الصحة العالمية، بأنه من الممكن أن يصاب من حصل على جرعة أو جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعدوى كوفيد-19، وأنه لا يوجد لقاح في العالم يؤمن حماية من الأمراض بنسبة 100%.

أضافت الدكتورة كاثرين أن اللقاحات المتاحة حاليًا ضد كوفيد هي في الواقع لقاحات فعّالة بشكل لا يصدق، وفقا للعربية، وأضافت أن نتائج التجارب السريرية كشفت، كما هو معلوم، قدرا من الفعالية بنسب تتراوح ما بين 80 و90%، مما يعني أنها لا توفر حماية بنسبة 100% ضد الأمراض.

مفاجأة بشأن مصدر كورونا.. حالة الرياضيين العسكريين الأمريكيين أثناء ألعاب ووهان تثير الشكوك

أثارت الأنباء المتعلقة بـ"المصاب رقم صفر" بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الاهتمام مؤخرا، حيث تم الإبلاغ رسميا عن أول إصابة هناك في الـ21 من يناير 2020.

وتطرق تقرير نشرته "صحيفة الشعب" الصينية إلى أن "هناك تقارير إعلامية تحدثت عن أن الفيروس انتشر في أمريكا قبل هذا التاريخ، كما أن بعض تصرفات الرياضيين الأمريكيين أثناء الألعاب العسكرية بمدينة ووهان الصينية كانت مثيرة للريبة، وتابع التقرير: "أشارت بيانات المعهد الوطني الأمريكي للصحة في 15 يونيو 2021 إلى أن اختبارات 24 ألف عينة تم جمعها في مختلف أنحاء الولايات المتحدة في أوائل عام 2020، أظهرت وجود أجسام مضادة لكورونا لدى أصحابها، ما يعني أن الفيروس بدأ الانتشار في وقت مبكر من شهر ديسمبر 2019، وجاء في التقرير: "كما أكد أحد سكان مدينة ديترويت على وسائل التواصل الاجتماعي أن ابنه أصيب بالتهاب فيروسي في مجاري التنفس في ديسمبر 2020 والتهاب رئوي في الرئتين، وأظهر فحص دمه الذي تبرع به ابنه في عام 2019 وجود أجسام مضادة لفيروس كورونا لديه"، وفقا لروسيا اليوم.

دراسة.. سيدة روسية قاومت كورونا عاما كاملا قبل أن تتغلب عليه

نشر علماء معهد "سكولكوفو" الروسي للعلوم والتكنولوجيا النتائج الأولية لدراسة بحثت في أسباب قدرة سيدة روسية على مقاومة كورونا طيلة عام كامل دون أن يقتلها.

وأجريت البحوث على سيدة روسية أصيبت بالفيروس منذ أبريل 2020 وكانت في المرحلة الرابعة من ورم الغدد اللمفاوية بعد مخالطتها مصابا بكورونا توفي لاحقا بسبب الالتهاب الرئوي الناجم عن مضاعفات الفيروس، وأشار الباحثون إلى أن السيدة خضعت لعدة جلسات علاج كيميائي بعدة أنظمة مختلفة، بما في ذلك على أساس الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، وفي ديسمبر 2020، تم لها إجراء زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم الذاتية، وفي يناير 2021، تلقت ثلاث جرعات من بلازما المرضى المتعافين من كورونا، وأكد العلماء أن "المرأة لم تنقل الفيروس لأي شخص آخر على الرغم من تحوره في جسمها لأكثر من 40 مرة"، مشيرين إلى أن "جسمها تكيف مع الفيروس، مما أدى إلى تحسين قدرته على البقاء والتكاثر بشكل أسرع، وتم العثور على جميع التغييرات المتراكمة تقريبا في العينات قبل نقل بلازما مرضى شفوا من الإصابة لها"، وفقا لروسيا اليوم.