ساحرة وهادئة.. كيف تقضي أسبوعا في الإسماعيلية بأقل الأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يبحث المصريون عن أفضل أماكن لقضاء الإجازة الصيفية "المصيف"، وأفضل العروض والأسعار، ويفضل البعض الذهاب إلى مدينة الإسماعيلية للاستمتاع بالمياه والشواطئ الرائعة.

ولكن كيف تقضي أسبوعا في الإسماعيلية بأقل الأسعار؟.. هذا ما يستعرضه الخليج 365 وفقا لموقع booking.

فندق Al Norus Resort Ismailia

يقع Al Norus Resort Ismailia في الإسماعيلية، ويوفر أماكن إقامة مع فناء أو شرفة وخدمة الواي فاي المجانية وتلفزيون بشاشة مسطحة، فضلاً عن مطعم وحديقة، ويتوفر موقف خاص للسيارات في الموقع، تم تجهيز كل وحدة مع تكييف وحمام خاص ومطبخ.

إذا كنت ترغب في اكتشاف المنطقة، يمكنك صيد الأسماك في المناطق المحيطة، ويمكن للشقة ترتيب خدمة تأجير الدراجات، تقع فايد على بعد 28 كم من منتجع النورس الإسماعيلية.

تكلفة الإقامة من الأربعاء 1 سبتمبر للأربعاء 8 سبتمبر (7 أيام) تكلفك 3504 جنيها للفرد.

فندق TOLIP El Fairouz Hotel

يقع فندق TOLIP El Fairouz في الإسماعيلية، ويوفر أماكن إقامة ذات 4 نجوم مع مطعم، تشمل المرافق المختلفة المتوفرة في مكان الإقامة مركز للياقة البدنية وبار وحديقة، ويضم مكان الإقامة مكتب استقبال يعمل على مدار الساعة.

تم تجهيز الوحدات في الفندق بغلاية، تحتوي جميع الغرف في فندق TOLIP El Fairouz على تكييف وتلفزيون بشاشة مسطحة.

يتم تقديم وجبة إفطار انتقائية كل صباح في مكان الإقامة، يوفر مكان الإقامة تراس، تقع فايد على بعد 31 كم من فندق TOLIP El Fairouz.

تكلفة الإقامة من الأربعاء 1 سبتمبر للأربعاء 8 سبتمبر (7 أيام) تكلفك 4286 جنيها للفرد.

شقة 2 Bedrooms Apartment at El Nouras Compound

تقع 2 Bedrooms Apartment at El Nouras Compound في الإسماعيلية، كما تضم الشقة حمامًا واحدًا، تقع فايد على بعد 29 كم من الشقة.

تكلفة الإقامة من الأربعاء 1 سبتمبر للأربعاء 8 سبتمبر (7 أيام) تكلفك 3132 جنيها للفرد.

شقة قرية النورس

تقع شقة "قرية النورس" في الإسماعيلية.

تكلفة الإقامة من الأربعاء 1 سبتمبر للأربعاء 8 سبتمبر (7 أيام) تكلفك 4176 جنيها للفرد.

منتجع سيكس كورنرز ريزورت

يقع منتجع Six Corners Resort Fayed على بحيرات Bitter في أبو سلطان، على بُعد 15 دقيقة من مدينة الإسماعيلية، ويتميز بديكور عربي تقليدي، ويضم منطقة مسبح ذات مناظر طبيعية ومنطقة شاطئ خاص.

تتميز جميع الغرف والأجنحة في Six Corners بأرضيات من البلاط، وتحتوي جميعها على تلفزيون مع قنوات فضائية وهاتف وميني بار، ويشتمل الجناح على غرفة معيشة منفصلة، ويشتمل الحمام على دُش.

يمكن للضيوف الاستمتاع بتشكيلة من المأكولات في Six Corners وتناول الطعام في العديد من المطاعم، ويقدم المطعم الشرقي المأكولات العربية، فيما يقدم الركن الإيطالي المعجنات والبيتزا.

بعد التمرن النشيط في الجيم المجهز، يمكن للضيوف الذهاب للاستمتاع بخيارات أكثر استرخاء باستخدام حوض الاستحمام الساخن والمسبح، ويمكن ترتيب العديد من أنشطة الرياضات المائية عند الطلب.

يقع المتحف الروماني على بُعد 15 كم من منتجع Six Corners، وتبعُد مدينة القاهرة نحو ساعتين بالسيارة عن المنتجع، وتتوفر مواقف خاصة مجانية للسيارات في الموقع.

تكلفة الإقامة من الأربعاء 1 سبتمبر للأربعاء 8 سبتمبر (7 أيام) تكلفك 4933 جنيها للفرد.