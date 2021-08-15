"نسخة من مامتها".. ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بلوك جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة:

حالة من الجدل أثارها ظهور زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بإطلالتها التي تشبه كثيرًا والدتها، والتي اعتبرها البعض من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي نسخة منها.

وكانت ظهرت زينب فياض خلال الساعات الماضية، بإطلالة مختلفة تمامًا حولتها الى شبيهة أمها، وهذا بعدما صبغت شعرها باللون الأحمر الذي اُشتهرت به هيفاء وهبي منذ سنوات.

ونسقت مع لوك الشعر مكياجًا جريئًا وملفتًا، فاعتمدت تظليل العين باللون الذهبي، مع تحديد رسمة العين بالكحل الأسود، ووضع لون روج أحمر، ما جعلها تشبه والدتها كثيرًا.

وعادة ما يقارن رواد السوشيال الميديا بين إطلالة زينب فياض ووالدتها هيفاء وهبي.

دائمًا ما تعتمد زينب فياض، على الظهور بالعديد من الإطلالات المميزة والعصرية، واقتناء الفساتين المميزة، وعادة ما تظهر بلوك شعرها الطبيعي وهو الأسود، وعادة ما تعتمد تسريحة الشعر الناعم المنسدل، مع الغرة الجانبية، بينما من الناحية الجمالية فاعتادت إبراز رسمة عينيها بالكحل الأسود.

أما عن الفنانة هيفاء وهبي فتحرص دائمًا على الظهور بمظهر أنيق ومميز، واعتادت على تنوع إطلالتها ما بين الفساتين السواريه الطويلة والقصيرة والكاجوال.

ودائمًا ما تظهر هيفاء بلون الشعر الأسود، بعد أن كان الأحمر في السابق هو المفضل لديها، مع تسريحات شعر مختلفة أبرزها المنسدل مع الغرة على الجبهة، وأخرى ذيل الحصان، أو المرفوع، وعادة ما تعتمد مكياجًا جريئًا يبرز رسمة العين.