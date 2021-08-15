في ذكرى ميلادها.. قصة ارتداء هدى سلطان للحجاب ورأيها في تأدية أدوار الأم (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«من بحري وبنحبوه على القمة بنستنوه.. شبك الجملات وشابكها وإزاي نقدروا ننسوه.. لما قابلته وكلمته من قلبي وروحي هويته وفي نن العين نيمته.. وبرمش العين غطيته مرضيتش أنام ولا نوم جاني لا أشوف في منام أنه جفاني من كتر ما بيشاغلوه»، كانت هذه كلمات أغنية «من بحري وبنحبوه» التي تغنت بها الفنانة هدى سلطان، وارتبط بها الجمهور، من تأليف فتحي قورة وألحان عبد العزيز محمود، ولا يزال يستمتع محبي الفنانة الراحلة بهذه الأغنية، وخاصة أهالي محافظة الإسكندرية.

الفنانة هدى سلطان، عُرفت بجمال صوتها ونبرته الرنانة القوية الدافئة، فكانت تتلون في أغنياتها بين الشجن والحب، فصوتها عذب يطرب من يستمع إليه.

يتزامن اليوم 15 أغسطس، ذكرى ميلاد الفنانة هدى سلطان، شقيقة الفنان الراحل محمد فوزي وزوجة الفنان الراحل فريد شوقي، الذي عاشت معه قصة حب كبيرة عرفها الوسط الفني بأكمله، وشكلا ثنائيًا كبيرًا أغرم به الجمهور خلال الأعمال التي جمعت بينهما.

قصة هدى سلطان مع الحجاب

العديد من المحطات الهامة مرت بهم الفنانة الراحلة هدى سلطان خلال حياتها لعل أبرزها هي ارتداء الحجاب، التي فضلت أن تُكمل مسيرتها في عالم الفن وهي ترتديه، إذ ظهرت به خلال العديد من الأعمال التي تعلق بها الجمهور وارتبط بها، سواء على شاشات التلفزيون أو خلال الأفلام السينمائية، فكان من بينهم «الوتد.. في دور فاطمة تعلبة»، مسلسل«الليل وآخره» بدور«أم رحيم» الذي قام بدوره الفنان يحيى الفخراني، مسلسل «أرابيسك» بدور «أم حسن» مع الفنان صلاح السعدني، وكوكبة كبيرة من الفنانين والفنانات.

وفي لقاء تلفزيوني نادر، أوضحت الفنانة هدى سلطان كواليس ارتداء الحجاب: «جاء بعد قيامي بأداء العمرة، وشعرت بأني عارية أثناء سيري في الشارع بدون غطاء رأس، وعليه قررت أن ارتديه».

هدى سلطان وأدوار الأمومة

وتحدثت «هدى» خلال لقاء نادر حينما ظهرت في برنامج «سؤال على الفيديو»، عن قيامها بدور الأم في أعمالها، وقالت «أنا أم من زمان أوي، وعايش معايا في الحياة، أنا عملت أدوار الأم وأنا كبيرة، وبعتبر وصول الفنانة لإنها تؤدي دور الأم ده معناه صعود بحياتها الفنية».