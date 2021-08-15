من داخل الجيم.. زينة في رسالة غامضة: فقدت ثباتها الانفعالي «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة زينة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، عدد من الصور أثناء تواجدها داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية «الجيم».

زينة: استهلكت باقة الثبات الانفعالي

ونشرت «زينة» عدد من الصور وهي مرتدية الملابس الرياضية، وأرفقت عليها تعليقا حمل جانبا من الغموض، قائلة: «لقد استهلكت مائة في المائة من باقة الثبات الانفعالي، وحولت على باقة خليها مفاجأة مين معايا؟».

كواليس رقص زينة مع إدوارد في الساحل الشمالي

وفي بداية أغسطس الجاري، نشرت الفنانة زينة، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بتطبيق «انستجرام»، ظهرت خلاله وهي ترقص برفقة الفنان إدوارد، وذلك خلف كواليس حفله في الساحل الشمالي، والذي نظمه مع فرقته «جيبسي»، وسرعان ما لاقى الفيديو تفاعل الآلاف من المتابعين.

وكانت أرفقت زينة تعليقا على الفيديو قائلة: «عمل النهاردة حفلة عظيمة».

زينة تكشف أسباب عدم زواجها

وفي آخر لقاء إعلامي لها ببرنامج «ET بالعربي»، كانت كشفت زينة عن أسباب عزوفها عن الزواج حتى الآن، وذلك عقب أزمتها مع الفنان أحمد عز وانفصالها عنه، إذ قالت، إنه هناك العديد من الفتيات اللائي يتمتعن بجمال ملامحهن، ولم يحصلن بعد على فرصتهن في الزواج، متابعة: «على الأقل جربت حظي مرة».

وتابعت زينة، موضحة سعادتها ورضاها التام عن عدم زواجها، قائلة: «أنا سعيدة وراضية جدًا، وواخدة نصيبي 24 قيراط، وكل حاجة كويسة، ما دام الصحة والستر موجودين خلاص»، مستكملة إنها تعرضت لمواقف لم يحالفها الحظ بها في حياتها، وأخرى منحتها عطايا مميزة لها، مختتمة حديثها: «فخلاص الوحش راح وفضلنا الحلو».

زينة: أولادي التوأم منعوني من ارتداء ملابس مكشوفة

وفي اللقاء ذاته، كشفت زينة عن تفاصيل وكواليس من علاقتها بتوأميها «عز وزين الدين»، لافتة إلى أنهما يمنعاها من ارتداء الملابس المكشوفة.