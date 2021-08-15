ظهرت بعد 25 عاماً من الاعتزال..حكاية حب الفنانة نسرين ومحسن محي الدين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنانة المعتزل نسرين، وزوجها الفنان محسن محي الدين، حديث رواد السوشيال ميديا، بعد ظهور الفنانة المعتزلة، بطلة مسلسل «الشهد والدموع»، رفقة زوجها، في صورة تداولها رواد السوشيال، حيث بدت عليها آثار السن، بعد غيابها 25 عامًا عن الساحة الفنية.

بدأت العمل في سن مبكرة

الفنانة نسرين التي ظهرت صحبة زوجها الفنان محسن محي الدين، دخلت الفن في سن مبكرة، وكانت تبلغ من العمر 4 سنوات، وتحملت مسؤولية نفسها منذ صغرها، كما تزوجت وهي صغيرة من الملحن محمد ضياء الدين، في بداية حياتها، وهو زوجها الأول بحسب زوجها الفنان محسن محي الدين.

الحب يسود علاقتهما

وخلال حديثه في لقاء سابق مع برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» قال الفنان محسن محي الدين، وهو زوجها الثاني والحالي: «كتبنا الكتاب بشكل سري، وكانت مفاجأة للجميع ويسود الحب علاقتنا بحكم إن الحياة الزوجية علاقة متبادلة تستمر بالتشاور، وبنظرتنا لعدد حالات الطلاق في الوقت الحالي، سنجد أن الأمر يعود إلى عدم تحمل الأزواج مسؤوليتهما».

مقابلة بالصدفة

وبحسب محي الدين: «نسرين كانت نجمة مهمة، وذات ملامح جميلة، بجانب أنها تحظى بشخصية قوية منذ صغر سنها، وبدأت علاقتنا بعد طلاقها خصوصا، إنها اتجوزت في سن مبكرة: «كنا بنتعامل مع بعض في أحد الأعمال الفنية، وكنت معجب بيها وهي مش واخدة بالها، وبعدها سافرت وهي كانت مركزة في شغلها، وأنا في شغلي، بعدين قابلتها بالصدفة بعد عودتي من فرنسا في مبنى التلفزيون وتحدثنا معًا».

والدي أوصى بزواجي منها

وتابع: «عرفت منها إنها ترملت، وكانت بعمر 18 عاما، وتحدثنا كأصدقاء عن حياتنا وتعمقت علاقتنا وفي إحدى المرات عندما كانت متجهة إلى باريس، حيث يعيش والدي ووالدتي أرسلت معها دواء فقابلتهما»، مضيفا عن والديه: «حبوها جدًا وابتدت العلاقة تكون شخصية ما بينهم وما بينها وبعد فترة صغيرة والدي توفى وأمي اتصلت بنسرين أبلغتها ووقفت معايا وقفة رجالة وكنت بقول لماما البقية في حياتك قالتلي والدك أوصى بانك تتجوز نسرين».