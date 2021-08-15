نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قرر الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهرالشريف، اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، اليوم الأحد، وذلك بالنيابة عن شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، مؤكدًا أنها ستكون متاحة من خلال رابط نتيجة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الشريف.

ويعقد «الضويني»، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، وكذلك عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية، ونسبة النجاح في النتيجة، وتفاصيل أخرى تخصص نتيجة الثانوية الأزهرية.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

وحول طريقة الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، سيكون بإمكان جميع الطلاب وأولياء الأمور، الدخول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، من خلال اتباع مجموعة من الخطوات من ضمنها: الدخول لموقع بوابة الأزهر الشريف، ثم قسم قطاع المعاهد الأزهرية، ثم رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.

وانتهت الامتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية والتي خاضها 113 ألفًا و473 طالبًا وطالبة هذا العام مقسمين إلى 74 ألفًا و754 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، و38 ألفًا و719 طالبًا وطالبة في القسم العلمي، في 609 لجان على مستوى الجمهورية، ويترقبون نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 خلال ساعات.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية

وستتاح للطلاب فور اعتمادها من وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني، ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 من خلال رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 https://www.azhar.eg/seatsno.html من خلالها الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس لكل طالب.

جدير بالذكر أن عملية التصحيح والمراجعة، أجريت وفقا لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في جميع أماكن التصحيح، حفاظًا على المعلمين من انتقال العدوى، مع توفير كل الوسائل المريحة التي ساعدت المصححين من إنهاء أعمالهم في المواعيد المحددة، ومن المقرر أن يتم إعلان النتيجة عبر بوابة الأزهر بعد اعتمادها من وكيل الأزهر الشريف، وطرحها على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية.