«كانت بتفصل البيجامات والفساتين».. قصة هدى سلطان مع هواية الخياطة والكروشيه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عرفها الجمهور باسم «فاطمة تعلبة» نسبةً لدورها في مسلسل «الوتد» الذي جسدت خلاله شخصية الأم ذات الكلمة الرنانة وصاحبة الحكمة والقوة التي لا يستطع أحد من أبنائها رفض كلمتها، جذبت الجماهير بصوتها العذب الحنون خلال أعمالها الفنية سواء في السينما أو على شاشات التليفزيون، جمعتها قصة حب كبيرة بالفنان فريد شوقي حتى أصبحت قصتهم واحدة من أكثر القصص التي عرفها الوسط الفني بأكمله وارتبط بها محبيهم بعدما تعرفوا عليها وعاشوا كواليسها وتفاصيلها، هي الفنانة هدى سلطان.

ولدت هدى سلطان التي يتزامن اليوم ذكرى ميلادها في 15 أغسطس، في«كفر أبو جندي»، التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية بالقرب من مدينة طنطا.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، قصة هواية هدى سلطان بعيدا عن عالم الفن، وهي الخياطة والكروشيه.

كانت الفنانة هدى سلطان كغيرها من الفنانات التي تهوى الخياطة والأعمال اليدوية والكروشيه، إذ كانت تقوم بتفصيل الفساتين لها ولبناتها وتطور بها الأمر لتفضيل فساتين الأعياد لحفيداتها.

لم تترك ناهد فريد شوقي، ابنة الفنانة الراحلة هدى سلطان وفريد شوقي، أي فرصة حتى تتحدث عن كواليس من أسرار وحياة والديها، وتبرز لقطات من حياة والدتها كما حدث خلال استضافتها في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي.

حكاية هدى سلطان مع الكروشيه

كان من بين الأسرار التي كشفت عنها ناهد فريد شوقي، عن حياة والدتها الفنانة الراحلة هدى سلطان، هوايتها للخياطة والأعمال اليدوية كالتريكو والكروشيه، إذ كشفت أن والدتها كانت تقوم بحياكة فساتين الأعياد كل عام لها ولشقيقاتها، حتى تطور الأمر لتفصيل المايوهات والبيجامات وملابس النوم، إذ قالت:«كانت بتفصل فساتينها وفساتيني أنا وإخواتي وعملتلنا فساتين فرحنا، وفي أيام العيد كانت بتعمل لكل واحدة 3 فساتين نلبسهم في أيام العيد».

وكانت الفنانة هدى سلطان جهزت غرفة كاملة داخل منزلها لممارسة هواية الحياكة والخياطة مزودة بماكينات ومعدات للخياطة: «كانت بتعمل كل الفساتين اللي بتظهر بيها في الأفلام حتى السواريهات».