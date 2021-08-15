بعد تصدرها التريند.. لقطات جمعت لقاء سويدان بابنتها جومانا: حساسة جدا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة لقاء سويدان تريند موقع البحث الشهير «جوجل»، على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب حديثها عن موهبة ابنتها الفنانة الشابة جومانا فؤاد، خلال استضافة الأخيرة ببرنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي.

لقاء سويدان عن ابنتها جومانا: بسيطة

وخلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، قالت «لقاء» في حديثها عن ابنتها: «هي مختلفة عني خالص ومبتاخدش مني في التمثيل، ودي حاجة عجبتني منها وفاجئتني، لأنها بتحب تعتمد على نفسها، وفي مسلسل غادة عبدالرازق الدور كان صعب عليها وهي خاضته بنفسها، حتى كان في دوبليرة ليها بس هي صممت تعمل المشاهد الصعبة بنفسها، هي حساسة وبسيطة عشان كده واصلة للناس، هي مفاجأني إنها حابة تعتمد على نفسها أوي».

لقطات جمعت لقاء سويدان بابنتها

وعادة ما يحرص الثنائي على نشر صور تجمعهم سويا في العديد من المناسبات المختلفة، كالحفلات وأوقات السفر، والذهاب إلى المدرسة، إذ ترتبط الفنانة لقاء سويدان بعلاقة صداقة قوية مع ابنتها جومانا فؤاد.

معلومات عن ابنة لقاء سويدان

- بدأت التمثيل منذ طفولتها من خلال أداء دور صغير في مسلسل «ذهاب وعودة»، أمام الفنان أحمد السقا.

- جاءت انطلاقتها الفنية من خلال مشاركتها في مسلسل «ضد مجهول» أمام الفنانة غادة عبدالرازق، إذ جسدت دور ابنتها.

- نجحت بشكل كبير في تجسيد دور «ريم» ابنة غادة عبدالرازق خلال العمل، خاصة في تصوير مشهد الاغتصاب، ما لفت الأنظار إليها بشدة.

- شاركت ضمن السباق الدرامي برمضان الماضي، في مسلسل «ولاد ناس»، إذ لعبت دور ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي، بطلة العمل.

- يصل عدد متابعيها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، نحو أكثر من 14 ألف شخص.

- تحرص على نشر العديد من صورها الشخصية بالعديد من المناسبات المختلفة.