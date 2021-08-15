استشاري نفسي تفجر مفاجأة عن الطفلة ضحية أمها بسبب «عبثها بجسدها»: حد اعتدى عليها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، لفظت طفلة لا يتعدى عمرها 8 سنوات، أنفاسها الأخيرة على يد والدتها، التي اعتدت عليها حتى فارقت الحياة، بعدما اكتشفت أن طفلتها تعبث بجسدها.

ربما خوف الأم من نضوج الطفلة وهي على هذا الحال، جعلها تعتدي عليها بوحشية، فبدلًا من نقاشها اختارت المتهمة الطريق الأسهل وهو العنف الذى أودى بحياة طفلتها صاحبة الـ 8 سنوات.

ساعات قليلة غادرت فيها الطفلة ضحية والدتها عالمنا، بعدما حاولت الأم إسعافها ونقلها للمستشفى عقب الاعتداء عليها، إلا أن الأمر لم يجني فائدته لتلفظ الطفلة بأنفاسها على الفور.

استشاري نفسي عن سبب عبث الطفلة بجسدها: حد اعتدى عليها

قالت الدكتورة هالة حماد، الاستشاري النفسي، أن ماحدث من الأم جريمة بحق طفلتها، فكان عليها تقويمها وليس تعذيبها حتى القتل: «تصرف إجرامي، والبنت بتعمل كدة نتيجة عدم مراقبة الأم ليها جيدًا، كان أولى تراقبها وتقومها وتاخد بالها منها بدل الضرب والتعذيب».

وأضافت «حماد» خلال حديثها لـ «هُن»: «للأسف فيه أسباب كتير خلت الطفلة تعمل ده، خصوصًا أن الأطفال بيبدأ إحساسهم بالاستمتاع بأجسادهم وهما في عمر السنتين ونص، مش شرط لما يكبروا، وده محتاج رقابة من الأهل».

وعن سبب عبث الطفلة، ضحية والدتها بالهرم بجسدها، فسرت الاستشاري النفسي، عدة تفسيرات على رأسها أن تكون الطفلة بالفعل شخص اعتدى عليها، ما دفعها للهروب لتلك الحيلة، أو أن هناك شخص ما قام بتعليمها لهذا الأمر.

وتابعت: «وممكن كمان تكون البنت لمست المنطقة دي فحست بمتعة أو إنها بقت أهدى فقررت تداوم عليها، أو تكون اتفرجت على أفلام إباحية وده السبب اللي بيدفعها للتجربة».

اعترفات الأم قاتلة طفلتها

وكانت المتهمة أقرت بالجريمة خلال التحقيقات، قائلة: «كنت عاوزة أدبها لأنها بتلب في جسمها وهتعبني لما أكبر، بس مكنش قصدي أقتلها، هي مش بتسمع الكلام».

وأكدت الأم المتهمة إنها تعدت على طفلتها بعصا خشبية وبالخرطوم وبـ«العض» في مناطق متفرقة حتى فقدت الوعي، ولفظت أنفاسها فور وصولها المستشفى لإسعافها.