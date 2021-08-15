أفضل الطرق لزيادة طولك بشكل طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - بما أن الطول يعتبر أحد المميزات التي تزيد من جاذبية الإنسان وفق معايير هذا العصر، قد يبحث بعض الأشخاص عن الطرق التي يمكن من خلالها زيادة طولهم بشكل طبيعي.

ومن هذا المنطلق، كشف الدكتور مايك فارشافسكي لصحيفة "الصن" البريطانية، عن بعض الطرق البسيطة التي يمكن للمرء من خلالها زيادة طوله بشكل طبيعي على النحو التالي، وفق ما ذكر موقع "24 الإماراتي".

الحصول على ما يكفي من البروتين

يؤكد الدكتور مايك على ضرورة الحصول على ما يكفي من المغذيات وأهمها البروتين، لأنه ضروري لنمو الجسم وصحته.

تناول الخضار

ينصح الدكتور مايك بتناول الخضار والفواكه التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة لنمو الجسم بشكل صحي وسليم.

الحصول على قسط كافٍ من النوم

يقول الدكتور مايك: "أنت بحاجة إلى الحصول على قسط كافٍ من النوم، لأنه عندما تنام جيدًا، فإنك تحصل في الواقع على الكثير من إفراز هرمون النمو".

ممارسة الرياضة

بحسب الدكتور مايك، فإن ممارسة الرياضة تحفز الجسم على معالجة الطعام بشكل مختلف، وتجعل العضلات تنمو جيداً، وهذا يساهم في نمو الجسم والطول.