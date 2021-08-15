«أمهات مصر» تطالب الجامعات الخاصة والأهلية بزيادة عدد المنح لطلاب الثانوية المتفوقين

القاهرة - سمر حسين - ماما

رسالة حرصت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، على إرسالها إلى الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، وإعلان أسماء المتفوقين، حيث طالبت بتوفير عدد أكبر من المنح لطلاب الثانوية العامة المتفوقين.

«اتحاد أمهات مصر» تطالب بزيادة عدد المنح لطلاب الثانوية العامة المتفوقين

وأوضحت «عبير»، في بيان لها، أن كل عام توفر الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الثانوية العامة، منحا للطلاب، وبعض البرامج المميزة بالجامعات الحكومية، قائلة: «عندنا أمل في الجامعات بزيادة عدد المنح لإعطاء فرصة أكبر للطلاب المتفوقين لدخول هذه الجامعات».

واختتمت حديثها بأن العام الحالي شهد ظروفا استثنائية، مر بها الطلاب، بالإضافة إلى الضغط النفسي بسبب ظروف فيروس كورونا، التي جعلت الدراسة تعتمد بشكل أساسي على التعلم عن بعد، عبر المنصات التعليمية، متمنية تشجيع الطلاب من جانب الدولة والمؤسسات الخاصة حتى يستمرون في طريق تفوقهم، وتحقيق النجاحات في المجالات المختلفة.

إعلان نتيجة الثانوية العامة

ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة، الثلاثاء المقبل، 17 أغسطس، كما أعلن وزير التربية والتعليم، بعد وضع اللمسات النهائية في رصد ومراجعة درجات الطلاب في المواد الشعبة العلمية والأدبية.

كما أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، في تصريحات سابقة، أن النتيجة مطمئنة، مؤكدا على ضرورة عدم الانسياق وراء أحاديث السوشيال ميديا والتركيز فيما يتم الإعلان عنه فقط.

وحرص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، على التواصل مع وزير التعليم العالي بشأن طلاب التقسيم، والوصول إلى حلول ممكنة لا تؤثر على الطلاب الحاليين، مؤكدا أن طلاب التقسيم لا ينافسون على أماكن بالجامعات.