بـ «لوك» جديد ورسالة غامضة.. حورية فرغلي تثير الجدل بين جمهورها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة حورية فرغلي صورة لها عبر حسابها على «إنستجرام»، وهي تظهر بـ«نيولوك»، وذلك بعد عودتها التدريجية للساحة الفنية بعد رحلة مرضية طويلة بالخارج.

التمثال الفرعوني

وظهرت حورية فرغلي في الصورة وبجوارها مجسم لتمثال فرعوني، معلقة: «الفرعون العاشق جاهز للاحتفال»، ما دفع جمهورها للتساؤل عن المغذى الذي تقصده من هذه الجملة.

رحلة العلاج

يذكر أنّ حورية فرغلي، عادت مؤخرا من أمريكا، بعد إجراء 4 عمليات جراحية في أنفها، لتعود مرة أخرى لمزاولة عملها بشكل طبيعي، بعد معاناة سنوات عديدة بسبب فقدان حاستي الشم والتذوق، ما أدى إلى دخولها في مرحلة اكتئاب، وعزلة بمنزلها، بعد تعرضها للتنمر وتشبيهها بمايكل جاكسون.

الأعمال الفنية الجديدة

وكانت الفنانة حورية فرغلي قد أعلنت توقيعها عقدا لبطولة مسلسل «أيام وبنعيشها»، حيث نشرت صورا لها أثناء توقيع العقد عبر حسابها على فيس بوك، وعلقت: «توقيع عقد مسلسل أيام وبنعيشها، انتظروني قريبا، حورية فرغلي».

ويشهد مسلسل «أيام وبنعيشها» عودة الفنانة حورية فرغلي، وهو ينتمي لمسلسلات الـ45 حلقة، من تأليف سماح الحريري، التي تعاونت معها حورية فرغلي في آخر أعمالها التلفزيونية «ساحرة الجنوب».

وتشارك في بطولة المسلسل الجديد، إلى جانب حورية فرغلي، الفنانة شيري عادل، وهو من إخراج محمد أسامة، وإنتاج صادق الصباح.

استأنفت الفنانة حورية فرغلي تصوير مشاهدها في فيلم «براءة ريا وسكينة» داخل بلاتوه في مدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمتها الصحية.

وعلمت «الوطن» أنّ حورية فرغلي اشترطت على الجهة المنتجة توجيه كل فريق العمل لعدم التدخين داخل البلاتوه، بسبب ظروفها الصحية، إذ تشعر بمتاعب ضخمة فور استنشاقها أي دخان، منذ خضوعها لجراحة مؤخرًا بالولايات المتحدة الأمريكية.

تدور أحداث الفيلم حول قصة ريا وسكينة، وتجسد الفنانة وفاء عامر دور «ريا»، أما حورية فتجسد دور «سكينة»، وتحاولان طوال الفيلم إثبات براءتهما من حوادث القتل التي نسبت إليهما.