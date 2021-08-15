«رشا» تؤسس مبادرة «ألبسي من عمايل إيدك» لمساعدة المطلقات والأرامل: هدفي أوفر دخل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«ألبسي من عمايل إيدك»، فكرة مختلفة سعت بها رشا أمين، لمساعدة فئات مختلفة في المجتمع من من يستحقون الدعم والمساعدة، وخدمة السيدات وتعليمهن كورسات تفصيل وخياطة مجانية.

تخرجت رشا أمين، من كلية تجارة خارجية جامعة حلوان، لتسلك طريق تفصيل الملابس والخياطة، فكان شعارها لا يشترط الخبرة في التفصيل وإنما الرغبة في التعلم.

«رشا» تشعر بمعاناة الأرامل والمطلقات فتؤسس مبادرة «ألبسي من عمايل إيدك»

أسست مصممة الأزياء رشا أمين، مبادرة قائمة على تعليم الأرامل والمطلقات التفصيل بشكل كامل والخياطة والباترون والعديد من أساسيات التفصيل حتى توفر مصدر دخل خاص لهن.

دورات تدريبية تقدمها «رشا» لهذه الفئات قائم على الاختيار: «بعمل بحث لكل المتقدمات لاختيار من يستحق التعلم واختياره للانضمام للكورس لمدة شهرين مدة المحاضرة 4 ساعات وعددهم 8 محاضرات يتم فيهم تعلم أساسيات التفصيل ومش مرتبط بسن معين وكل الكورسات مجانية، مفيش سن يمنع الإبداع وتعلم الجديد دايما».

رشا: التفصيل بيوفر مهنة لكل ست تتكسب منها

لم يأتى اختيار المطلقات والأرامل صدفة، بل هدفت «رشا» من اختيارهن توفير جزء كبير من مصاريف الملابس، كما أن التفصيل يتيح للأشخاص تفصيل ما يهواه ويفضله من الملابس وهو أمر غير متوفر في الملابس الجاهزة، كما يكون سببا لامتهان السيدات لمهنة تفصيل الملابس.

دخلت رشا أمين مجال التفصيل والملابس منذ عام 2008، فبدأت بهواية تحولت معها لمهنة تتكسب منها لتعلم غيرها: «خرج من تحت إيدي 40 سيدة وشابا منذ بداية المبادرة من سنة».