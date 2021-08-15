لشعر طويل وقوي ضعي هذه الزيوت

محمد اسماعيل - القاهرة - المعروف عن زيوت الزنجبيل والإيلانغ إيلانغ الأساسيّة أنها تحدّ من تساقط الشعر. ولكن للحصول على أفضل النتائج في هذا المجال يجب استعمالها في علاج على مرحلتين للحصول على تأثير بالعمق. تعرّفوا على تفاصيل هذا العلاج الطبيعي الذي يعد بتعزيز نمو الشعر بخطوات سريعة وسهلة التطبيق.

يبدأ هذا العلاج بتحضير خليط من الزيوت النباتية والزيوت الأساسية، فزيت الخروع يُستعمل عادةً في تدليك فروة الرأس بهدف زيادة حيويتها وتنشيط دورتها الدمويّة. وهو مفيد أيضاً لتقوية الشعر بالإضافة إلى تعزيز نموّه وزيادة سماكته. أما زيت الماكاداميا المركّز بالأوميجا7 والحمض الزيتي فيساهم في حماية الشعر وتعزيز ترطيبه، كما أنه ينشّط الدورة الدموية الصغرية في فروة الرأس مما يعزّز قوة الشعر ولمعانه، وفق ما ذكر موقع "العربية".

يدخل الطين الأخضر في تركيبة هذا العلاج بالإضافة إلى الزيوت الأساسيّة للزنجبيل، والسرو، والإيلانغ إيلانغ. وهو يأخذ شكل قناع يتم تحضيره في وعاء وملعقة من الخشب. يعتمد تحضير هذا القناع على خلط 10 ملليلتر من زيت الخروع، 10 ملليلتر من زيت الماكاداميا، ملعقة كبيرة من الطين الأخضر، 90 نقطة من زيت الزنجبيل الأساسي، 60 نقطة من زيت السرو الأساسي، و30 نقطة من زيت الإيلانغ إيلانغ الأساسي.

يُطبّق هذا القناع على فروة الرأس ويُدلّك عليها لمدة دقيقة ثمّ يُغطى الشعر بغلاف بلاستيكي لمدة 15 دقيقة قبل غسله بشامبو يتم تحضيره خصيصاً ضمن هذا العلاج المُعزّز لنمو الشعر.

شامبو معزّز لنمو وكثافة الشعر:

يُساعد هذا الشامبو على تعزيز نمو الشعر وكثافته، وهو يستعين بفوائد الزيوت الأساسية من زنجبيل وزيت الليمون المعروف بقدرته على العناية بفروة الرأس عبر تنظيم إفرازاتها الزهميّة. لتحضير هذا الشامبو، يكفي إضافة 20 نقطة من كلٍ من الزيوت الأساسيّة التالية: الإيلانغ إيلانغ، الزنجبيل، والليمون إلى 100 ملليلتر من الشامبو الناعم. يُستعمل هذا الشامبو لغسل الشعر 3 مرات أسبوعياً.

فوائد هذا العلاج:

تكمن فوائد هذا العلاج في مكوّناته، فزيت الزنجبيل مفيد جداً في تنشيط نموّ الشعر والحدّ من تساقطه. وهو يغذي جريبات الشعر وينشّط الدورة الدمويّة في فروة الرأس مما يساعد على تغذية الشعر بالعمق ومدّه بالفيتامينات والمعادن التي تساعد في تعزيز نموّه.

يُستعمل زيت الإيلانغ إيلانغ بوفرة في مستحضرات العناية بالشعر فهو يتمتع بخصائص منشّطة ومعزّزة للمعان الشعر، أما زيت السرو الأساسي فمعروف بخصائصه المزيلة للاحتقان والمنشّطة، فيما يؤمن زيت الليمون الحصول على فروة رأس صحيّة مما يساهم في تعزيز نمو الشعر والحدّ من تساقطه. إن اجتماع هذه الزيوت الأساسيّة مع الزيوت النباتية أو مع الشامبو يُشكّل خليطاً فعّالاً في إعادة الحيوية للشعر.

نصائح عمليّة:

يمكن لبعض الخطوات العمليّة أن تساعد في تفعيل تأثير هذا العلاج وأبرزها:

• تجنّب استعمال مجفف الشعر الكهربائي على حرارة عالية عندما يكون الشعر رطباً لحمايته من فقدان الحيوية.

• تسريح الشعر بفرشاة مصنوعة من الوبر الطبيعي أو مشط عريض مصنوع من الخشب، فالمواد التي تصنع نها أدوات تصفيف الشعر تساهم في تأمين حماية خصلات الشعر وأطرافه من التكسّر.

• الحرص على تسريح الشعر بنعومة يومياً لتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس والسماح لها بأن تتنفّس بشكل أفضل.

• تخليص الشعر المتشابك بنعومة لتجنّب إضعافه وتكسّره، ولتسهيل هذه المهمة يُنصح باستعمال بلسم يناسب نوع الشعر أثناء غسله.

• حماية الشعر من الإفراط في التعرّض للشمس باستعمال مستحضرات وقاية تناسبه، بالإضافة إلى اعتماد قبعة أغطاء للرأس.