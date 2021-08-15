كيف تأثرت كاتي بيري بالحضارة الفرعونية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - اهتمامات المغنية الأميركية كاتي بيري لا تقتصر على كتابة الأغاني وتأديتها ولكنها تمتد أيضاً إلى مجال تصميم الأكسسوارات. فهي أطلقت أولى مجموعاتها من الأحذية خلال العام 2017، أما أحدث إصداراتها في هذا المجال فتصاميم استلهمتها من الحضارة الفرعونيّة.

"أحياناً تجاربي الحياتيّة الحقيقيّة تلهمني" هذا ما كتبته النجمة الأميركيّة كاتي بيري على موقعيّ "تويتر" و"إنستجرام" إلى جانب صور تصاميمها الجديدة من الأحذية. وهي تستذكر في هذا الإطار رحلة قامت بها إلى مصر وتعرّفت خلالها على كنوز الحضارة الفرعونيّة التي قامت باستحضارها في تصاميمها، وفق ما ذكر موقع "العربية".

اهتمام النجمة كاتي بيري بالحضارة الفرعونيّة ليس بالجديد، فهي سبق أن استوحت منها في العام 2013 أجواء فيديو كليب أغنية Dark Horse التي حققت نجاحاً كبيراً. وقد اتخذت تصاميم Katy Perry الجديدة شكل صنادل مطاطية بلونيّ الأسود والذهبي تزيّن أحدها بشعار الهرم والآخر بنسخة عن "مفتاح الحياة" في الهيروغليفية المصرية المعروف باسم "أنخ". ومن التصاميم أيضاً أحذية تزيّنت بعين "حوروس" أو عين الحصان التي تمثّل الرفاه، والشفاء، والحماية في الحضارة الفرعونيّة.

ونشرت كاتي بيري في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لها تمّ التقاطها أمام أهرام الجيزة في القاهرة. وهي كانت قامت بزيارة إلى مصر في العام 2019 للاحتفال بعيد ميلادها الـ35.

وكانت بيري أطلقت مجموعتها من الأحذية في العام 2017. وهي تُعرض للبيع على موقعها الخاص @katyperrycollections وعلى موقع أمازون.

وسبق لتصاميمها أن تعرضت لانتقادات كبيرة واتهمت بالعنصرية في العام 2019، بعد أن قدمت حذاءً تزيّن بوجه لأحد أصحاب البشرة السوداء. وهذا ما اضطرها لسحب هذا التصميم من الأسواق وتقديم اعتذار في هذا المجال.