تناول 4 أطعمة على معدة فارغة تسبب قرحة بالمعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - حددت خبيرة التغذية الروسية آنا بيلوسوفا من تناول 4 أطعمة على معدة فارغة ما يسبب أمراض الجهاز الهضمي.

وقالت خبيرة التغذية، إن من بين تلك الأطعمة التي يحذر تناولها على معدة فارغة، هي القهوة وعصائر الحمضيات والمشروبات الغازية الحلوة والتوابل الحارة، جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة "زفيزدا" الروسية وفق بوابة أخبار اليوم، وفق ما ذكرت صحيفة"البيان الإماراتي".

وتابعت الخبيرة الروسية، أن الكافيين يحد من الشهية، لذلك من الأفضل تناول القهوة بعد الإفطار، بينما التوابل الحارة والصلصات في بداية اليوم، تعمل على التهاب المعدة أو القرحة.

إلى ذلك حذرت من المياه الغازية، وخاصة المياه الحلوة، فهي ضارة بشكل خاص على معدة فارغة. فكثرة تناول الصودا على معدة فارغة يؤدي أيضا إلى الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي، مثل القرحة والتهاب المعدة.

وشددت بيلوسوفا،على ضرورة استخدام عصائر الفاكهة الحمضية مع وجبة فطور كاملة، وإلا فإنها ستؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، مشددة على ضرورة تناول العصائر الطبيعية.