ابنة هيفاء وهبي تنشر صورها بعد عملية أنفها.. ومتابعون: هيفاء صغيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

نشرت زينب فياض، ابنة المطربة هيفاء وهبي، عبر «انستجرام»، أحدث سيشن تصوير لها بعد إجرائها عملية تجميل أنفها، والذي شهد إشادات من جمهورها ومتابعيها الذين أكدوا أنها أصبحت نسخة مصغرة من والدتها هيفاء وهبي.

وجاءت التعليقات كالتالي: «صرتي تشبهي هيفاء بالتجميل اللي سويتيه برافو»

وقال آخر «فكرتها هيفاء قبل ما اقرا الاسم».. فيما علق آخر «مو طبيعي الجمال، نسخة من أمك».. وأضاف آخر «هيفاء صغيرة».

زينب فياض تجري عملية تجميل في الأنف

في منتصف يونيو الماضي، أعلنت زينب فياض عبر صفحتها الشخصية على موقع «انستجرام»، خضوعها لعملية جراحية، إذ نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات، من داخل أحد المستشفيات بالكويت، وعلقت على الصورة قائلة: «وصار موعد العملية دعواتكم».

ونالت «زينب»، عددا من الانتقادات بسبب تجميل أنفها لتدافع عنها إحدى المتابعات «كثير واضح عندك اعوجاج في غضروف الأنف، مثلي تماما وبتكلم من أنفي مسدود شوي، بس أنا خايفة أعملها الله يشفيكي وتنجح العملية». وردت زينب قائلة: «كتير بحترم الناس اللي أسلوبها بالكلام شو مذوق ومحترم واضح إنها إنسانة مثقفة ومتصالحة مع نفسها وبتعرف أدي بيعاني الشخص من انحراف الأنف شكلا وحتى بالتنفس».

واختتمت «مش مثل بعض الناس اللي بيألفوا إني عملت أنفي لأستنسخ شكل أنف معين، ولو فرضنا مليار خط تحت فرضنا هيدي الحقيقة حلال علي أنا أحق ولا انتوا».

معلومات عن زينب فياض

زينب نصر فياض هي من مواليد 24 يونيو 1993، وتبلغ من العمر 27 سنة، ولديها بنتان حفيدات هيفاء وهبي.

وهي الابنة الوحيدة للمطربة هيفاء وهبي من ابن عمها نصر فياض، والذي تزوجته هيفاء عام 1990، ولم تستمر الزيجة فترة طويلة حيث انفصلت منه عام 1994.