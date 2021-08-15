فيديو صادم.. منجمة تنبأت بوفاة سمير غانم ودلال عبدالعزيز في 2021

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجأت خبيرة الفلك والأبراج، ليلى عبداللطيف، متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بمقطع فيديو قديم، تنبأت فيه بوفاة بعض الفنانين فور توقعاتها بعد معرفتها بتعرض الفنان سمير غانم، لوعكة صحية في 2021.

وأظهر المقطع خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، مع الإعلامي جورج قرداحي، وهو يبلغها بخبر تعرض الفنان سمير غانم لوعكة صحية، لتضحك «عبداللطيف»، فور سماعها لاسم الفنان، ثم تظل صامتة لثوانِ، قبل أن تبلغه أن هناك 3 فنانين سيغادرون عالمنا هذا العام، بينهم أحد أهم رموز السينما والمسرح والدراما، تلك المواصفات التي تنطبق على الثنائي سمير غانم ودلال عبدالعزيز، قائلة: «الموت يغيب ثلاثة وجوه فنية معروفة وبارزة، وواحدة منهم لها تاريخ كبير بالسينما والمسرح والتلفزيون».

وعلقت «عبداللطيف»، على المقطع المتداول: «ليلى عبداللطيف تنبأت بوفاة الفنان سمير غانم في 2021 لن تصدق ما قالت حرفيا».

وكان المقطع مفاجأة للكثير من المتابعين، الذين وجدوا أن المقطع يُفسر ما حدث تفصيليًا، في حين وجد البعض أن الأمر مجرد صدفة، معلقين: «كذب المنجمون ولو صدقوا».

منجم يتنبأ بمصير ابنتي سمير غانم قبل إنجابهما

لم يكن هذا المقطع هو الأول حول الراحل سمير غانم وابنتيه، فسبقه من قبل مقطع فيديو قديم، لا تتعدى مدته الدقيقتين، أعيد تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عقب وفاة الفنان منذ أقل من ثلاثة أشهر.

وأظهر المقطع الفنان الراحل سمير غانم، بصحبة أحد المنجمين، في لقاء نادر على الهواء؛ وعلى الفور بدأ المنجم يقرأ الكف للفنان، ليخبره عن مصيره ومستقبله، الذي تطرق فيه لمصير ابنتيه قبل إنجابهما.

وظهر المنجم الذي يدعى «محمد» يمسك بكف الفنان سمير غانم، قائلًا: «هتحقق في حياتك 4 مفاجآت سارة، وفي اتنين من ذريتك هيكون ليهم مستقبل ضخم جدا وهتفرح بيهم أوي».

وبالفعل أصبحت بنتا الفنان سمير غانم، دنيا وإيمي، من أشهر نجمات الفن في الألفية الجديدة.

الجدير بالذكر أن الفنان سمير غانم توفى عقب صراع مع المرض منذ أقل من ثلاثة أشهر، لتلحق به زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز التي غادرت عالمنا الأسبوع الماضي.