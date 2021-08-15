الامارات | بيل كوسبي في ورطة جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن بيل كوسبي في ورطة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتح قاضٍ في منطقة لوس أنجلوس المجال لمحاكمة أخرى بتهمة الاعتداء بحقّ الكوميدي، بيل كوسبي، الذي خرج منذ فترة وجيزة من السجن، بحسب ما كشف محامو امرأة قدّمت دعوى مدنية ضدّه عام 2004.

وأُطلق سراح الممثّل الذي اشتهر بدور الأب المثالي في مسلسل «ذي كوسبي شو»، في 30 يونيو، بعد إبطال المحكمة العليا في بنسلفانيا حكم السجن لمدّة ثلاث سنوات على الأقلّ، الصادر في حقه على خلفية الاعتداء جنسياً، سنة 2004، على أندريا كونستاند، التي كانت تعمل وقتذاك بجامعة تمبل في فيلادلفيا.

وكانت قضية كونستاند الوحيدة التي شكّلت محور ملاحقات قضائية، على الرغم من اتهام عشرات النساء لكوسبي بانتهاكات، من بينهن جودي هاث التي رفعت دعوى أمام القضاء المدني، في الثاني من ديسمبر 2014.

وتؤكّد المشتكية أنها مازالت تعاني آثار الصدمة النفسية، بعدما اعتدى عليها الممثل سنة 1974، عندما كانت في الـ15 من العمر بلوس أنجلوس.

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