ياسمين باعت عفش بيتها أونلاين بسبب خلافات أسرية..والزوج :«بتعمل حاجات غريبة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة بدأت بـ«لايك وشير» ورسائل متبادلة على تطبيق «ماسنجر»، بين مصطفى عادل، مهندس برمجيات، في الثلاثينيات من عمره، منفصل، وياسمين، منفصلة هي الأخرى، وذلك من خلال جروب يناقش «قضايا الأسرة»، لتتكلل هذه العلاقة بالزواج بعد 3 أشهر فقط، لكنها للمفارقة انتهت داخل «محكمة الأسرة» أيضا.

الزواج بدأ بـ«لايك» وانتهى في محكمة الأسرة

«هي كانت منفصلة وأنا منفصل، وتعرفنا على جروب مهتم بقضايا الأسرة، وكنت أعرض مشاكل تخص زوجتي السابقة، ودخلت لتحادثني حينها على رسائل المانسجر، فنشأت علاقة بيننا تكللت بالزواج بعد 3 أشهر، لكنني اكتشفت أنها شخصية غريبة الأطوار»، يقول مصطفى حول بداية علاقته بـ«ياسمين».

مصطفى: زوجتي غريبة الأطوار

ويتابع مصطفى: «مرت الشهور الأولى من زواجي على نحو غريب، فتفاجئت بأنني أتعامل مع شخصية غريبة الأطوار، تحاول منعي من أهلي ومنعهم عني بشتى الطرق، بسبب تخوفاتها من تأثيرهم على حياتنا الزوجية، وهي هواجس لا أساس لها من الصحة، حتى أنها بدأت في معاداة أمي وأخوتي وجميع أقاربي وتأثرت علاقتي بهم جميعًا، وكانت توجه لهم السباب بحسابات تحمل أسماء مستعارة على فيسبوك».

حسابات بأسماء مزيفة

ويضيف خلال حديثه لـ«هن»: «من الأمور الغريبة التي بدأت تظهر قبل الزفاف بأيام، أنها طالبت متابعيها على (فيس بوك) بحضور الفرح لسبب غريب وهو أن أسرتها لن تحضر الزفاف، فعلمت أنها منبوذة من أهلها، وكانت تنشئ بعض حسابات على السوشيال ميديا بأسماء مختلفة، وصل عددها إلى العشرات لكل منها اسم، ولا أعلم لذلك سببًا سوى أنها تهوى الهجوم على الآخرين دون سبب، وكانت تتحدث من خلالها عن أبسط الأشياء في علاقتنا ومن ضمنها أسرار زوجية لا يمكن الحديث عنها».

وتابع: «تخيلت أنها عوضي في الحياة، لكنها كشرت عن أنيابها فجأة: «كانت عايزة تاخدني من أهلي وأصدقائي واشترطت علي أن أنهي علاقتي بأهلي وجيراني بعد الجواز ووصلت الخلافات إلى حد الجنون وتفاجئت بأنها تلتقط صورا من قلب منزل الزوجية أثناء ارتدائنا الملابس الداخلية وتنشرها على حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي».

باعت العفش أونلاين

واختتم: «بحكم إن عملي يتطلب الغياب عن المنزل لأيام، فقد استغلت ذلك بتصوير الأثاث المنزلي وعرضته للبيع أونلاين عن طريق بعض الإعلانات، وبالفعل باعته وعدت إلى شقة الزوجية فجأة لأكتشف أن الشقة خاوية، وتفاجئت بمنشور لها على فيسبوك، أرفقت معه صورة ظهرت وهي تخرج لسانها، فحررت محضرًا برقم 138 لسنة 2021 بتاريخ 6-1-2021 بقسم بولاق الدكرور».