ترقبوا نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر.. الرابط والخطوات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ينتظر طلاب الثانوية الأزهرية في جميع أنحاء الجمهورية، نتيجة الثانوية الأزهرية، خلال الساعات المقبلة، ويعتمدها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، غدًا الأحد، وذلك نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

وعلى الفور بدأ البحث عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، بين الطلاب ليتصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقدم «هُن» لطلاب الثانوية الأزهرية، رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، لمعرفته اضغط هنا.

كيف تستعلم عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021؟

بمجرد الضغط على رابط النتائج، هناك بعض الخطوات المقرر معرفتها للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، وهي على النحو التالي:

1- في البداية اضغط على رابط موقع بوابة الأزهر الشريف.

2- اضغط على قسم قطاع المعاهد الأزهرية.

3- في الخطوة الثالثة، اضغط على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.

4- الضغط على اختيار ترقبوا نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2020-2021.

5- في النهاية، أدخل رقم الجلوس والرقم القومي الخاص بك.

أوائل الثانوية الأزهرية 2021

وكان الأزهر الشريف أعلن، منذ قليل، أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020-2021م، وحقق الطالب أحمد محمد جمال سليمان (معهد ميت غمر، محافظة الدقهلية) المركز الأول على القسم العلمي بنسبة 100% من المجموع الكلي، كما حصلت أيضًا الطالبة أمير محمد فهمي عمارة (معهد دكتور طلعت السيد النموذجي، محافظة القاهرة)، والطالب محمد تامر المرزوقي حسين (معهد طلخا، محافظة الدقهلية)، ومحمد محمد حسن علي (معهد الحج محمد عبد الوهاب النموذجي، محافظة الشرقية)، ومحمود السيد محمود عبد الفتاح (معهد انشاص الرمل، محافظة الشرقية) على نفس المركز.

أما القسم الأدبي، فحصلت الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود (معهد فتيات ألو خوص، محافظة أسيوط) على المركز الأول بنسبة 99.5%، بينما حصل الطالب عصام محمد إبراهيم السيد (معهد سنيان، محافظة الغربية)، على المركز الأول على مستوى الطلاب الأكِفَّاء بنسبة 97.14%.

الجدير بالذكر، أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي، عقب ظهور النتائج، وذلك للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على كل قسم بشكل مفصل.