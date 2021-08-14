هجوم على ليلى علوي بسبب رقصها على «يا أنا يا لأ»: احترمي وفاة دلال «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو لها من حفل الفنان عمرو دياب في مدينة العلمين بالساحل الشمالي، لكنها تعرضت للهجوم من متابعيها بسببه بسبب الرقص خلاله.

وظهرت «ليلى» في مقطع الفيديو وهي تغني وترقص على أغنية الفنان عمرو دياب «يا أنا يا لأ»، وكانت ترتدي فستانًا أبيضًا من قماش «الجوبير» من صيحة «أوف شولدر»، وعلقت على الفيديو بعنوان الأغنية.

هجوم على ليلى علوي

وتسبب مقطع الفيديو في هجوم على الفنانة ليلى علوي من متابعيها، بسبب ظهورها في حفل بعد أيام من وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، وكانت من ضمن التعليقات: «روحوا عادى حفلات وعيشوا حياتكم بس متنزلوش فيديوهاتكم حتى لفترة احترامًا للمتوفية وعائلتها، أنتم وسط معدوم المشاعر للأسف»، «ماتت قلوب الناس»، «طيب مش مكسوفة من بنات دلال»، «طب خلي عندك شوية إحساس دي صاحبتك دلال لسة مش شبعت في القبر»، و«أنتم عندكم انفصام في الشخصية».

وفاة دلال عبدالعزيز

ورحلت الفنانة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد ومضاعفاته، التي أدت إلى إصابتها بتليف كلي في الرئة، وأقيمت صلاة الجنازة على الفنانة دلال عبدالعزيز، عقب صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.