اعرف شخصيتك من نكهة الآيس كريم المفضلة: "الفانيا" مندفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الآيس كريم من المأكولات التي يفضل تناولها الكثيرون، وتتعدد أنواعه وأشكاله ومكوناته، ولكن يمكن كشف السمات الشخصية الخفية للإنسان من خلال نكهة الآيس كريم المفضلة لديه، بحسب ما أورد موقع "readersdigest".

1- الفانيليا:

واحدة من أبسط نكهات الآيس كريم، ولكن من المرجح أن يكون عشاقها مندفعين ويميلون للمجازفة ويعتمدون على الحدس أكثر من المنطق.

وفقا للدراسات التي أجراها طبيب الأعصاب الدكتور آلان هيرش، مؤسس شركة مؤسسة أبحاث ومعالجة الشم والتذوق، كان عشاق الفانيليا معبرون عاطفيًا وناجحين في العلاقات الوثيقة.

2- الفراولة:

من الفواكه التي يفضل تناولها الكثيرون، ويتميز عشاقها بأنهم متسامحين ومخلصين ومنطوين.

3- الشوكولاتة:

عشاقها مغازلون، وإذا كنت تفضل تناول الآيس كريم بنكهة الشوكولاتة، فمن المحتمل أن تكون حيويًا وساحرًا ودراميًا، وتحب الحياة.

4- رقائق الشوكولاتة بالنعناع:

وفقا لدراسة نشرت في مجلة Hirsch، والتي وجدت أن هذا الآيس كريم يدل على الطموح والثقة والقدرة على الجدل، بالإضافة إلى أن معجبي هذا النوع هم متوافقون مع بعضهم البعض.

5- ميكس الفواكه:

لا تتناسب ألوان هذه النكهة الزاهية وطعم الفاكهة مع الموقف المتشائم لأولئك الذين يختارونها كمفضلة لديهم، ووجد أن الأشخاص الذين يفضلون هذا النوع من الآيس كريم أكثر تشاؤمًا مما تعتقد، كما وجد أنهم تحليليون وحاسمون.

6- الشوكولاتة بالمسكرات:

إذا كان هذا النوع المليء بالمكسرات هو المفضل لديك، فأنت على الأرجح عدواني وجذاب، لكنك مستمع جيد، بالإضافة إلى أن الأشخاص الذين يفضلون هذا النوع موجهين نحو أهدافهم وناجحين في كثير من الأحيان، ولكن في بعض الأحيان يمكن لسلوكهم العدواني إيذاء مشاعر من حولهم عن غير قصد.

7- القهوة:

إذا كنت مفعمًا بالحيوية والدرامية وتتعامل مع الحياة بحماس، فأنت على الأرجح من محبي الآيس كريم بالقهوة، بالإضافة إلى أن عشاق الآيس كريم بالقهوة لا يهتمون بالمستقبل ويحتاجون إلى تحفيز مستمر في علاقتهم الرومانسية.

8- تشوكليت تشيب:

إذا اخترت رقائق الشوكولاتة الكلاسيكية، فأنت كريم ومختص وجاذب.