هذا ما يحدث لجسمك عند تناول نخاع العظم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

نخاع العظم (المواسير) من الأكلات المفضلة لدى بعض الأشخاص، وذلك نظرا لمذاقه اللذيذ، وقيمته الغذائية العالية.

وتوضح الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عبر جروب "جت في اللقمة" على "فيسبوك"، فوائد نخاع العظم.

فوائد النخاع الموجود في عظام اللحوم (المواسير):

- غني جدا بالكولاجين وهو نوع من البروتين الذي يحتاجه الجسم لصحة الخلايا والشعر والجلد.

- يحتوي على عدة أنواع من فيتامين B.

- غني بالحديد والزنك.

- يحتوي على عناصر مضادة للالتهاب وتساعد على تقوية المناعة.

- غني بالدهون ومليء بالسعرات الحرارية .

هل من الآمن تناوله؟

يمكن تناوله بشرط تسوية اللحوم أو العظام جيدا عن طريق السلق أو التحميص في الفرن جيدا لضمان تمام نضج النخاع.

ومن الضروري الاعتدال في تناوله، خاصة لأنه من الأطعمة التي تحتوي على محتوى دهني عالي.