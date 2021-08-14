هذا المشروب يخلصك من دهون البطن خلال أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تتشبث دهون البطن، بالأعضاء الحيوية في الجسم، مما يزيد من خطر حدوث مضاعفات خطير، وقد أظهرت بعض الدراسات أن مشروبًا ساخنًlا شهيرًا "يستهدف" ويقلل من دهون البطن في غضون أسابيع، بحسب ما ذكر موقع express.

تكمن الدهون الحشوية بالقرب من الأعضاء الحيوية في الجسم، مثل الكبد والأمعاء، ما يهدد بخطر الإصابة بمضاعفات مزمنة، مثل أمراض القلب والسكري من النوع 2، ويمكنك تقليل دهون البطن عن طريق اتباع نظام غذائي صحي.

وتشير العديد من الدراسات إلى براعة الشاي الأخضر في التخلص من دهون البطن، حيث يساعد في استهداف الدهون الحشوية، حسب تقرير هولاند وباريت، فقد لا ترى فقدان الدهون في المناطق التي تريدها من شرب الشاي الأخضر، ولكن قد يساعد في تقليل هذه الدهون المخفية الخطرة.

أجريت دراسة على البالغين الصينيين الذين لديهم نسبة عالية من الدهون الحشوية في البطن لمعرفة ما إذا كان الشاي الأخضر الغني بمضادات الاكسدة يمكن أن يساعد، ووجدت الدراسة التي استمرت 12 أسبوعًا أن المجموعة التي تشرب الشاي الأخضر كل يوم عانت من فقدان دهون حشوية أكبر من المجموعة الأخرى التي أعطيت دواءً وهميًا.

تم تعيين مائة وثمانية عشر شخصًا بشكل عشوائي لاستهلاك مشروب يحتوي على 609.3 مجم بمضادات الاكسدة و 68.7 مجم كافيين أو مشروب تحكم لمدة 12 أسبوع، وتم قياس منطقة الدهون في البطن ووزن الجسم وتركيبته في بداية الدراسة، ثمانية أسابيع في و 12 أسبوعًا.

تم تقليل متوسط مساحة الدهون الحشوية ووزن الجسم ودهون الجسم بشكل ملحوظ عن طريق علاج الشاي الأخضر المخصب بالكاتشين ولكن لم تظهر هذه التأثيرات في المجموعة الضابطة.

كان الانخفاض في الأسبوع 12 في منطقة الدهون الحشوية في مجموعة الكاتشين أكبر منه في المجموعة الضابطة، وخلص الباحثون إلى أن "استهلاك مشروب الشاي الأخضر المخصب بالكاتشين لمدة 12 أسبوعًا تسبب في فقدان الدهون الحشوية لدى البالغين الصينيين الذين يعانون من نسبة عالية من الدهون الحشوية في البطن".

هناك العديد من التفسيرات المحتملة لتأثير فقدان الوزن من شرب الشاي الأخضر، ومكملات EGCG يمكن أن تساعد في زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك، مما يجعل جسمك يحرق المزيد من السعرات الحرارية ،" حسب تقرير هولاند وباريت.

نصائح غذائية عامة

من المهم إلقاء نظرة على نهجك الغذائي العام إذا كنت ستحافظ على دهون البطن، فإذا كنت ترغب في تقليل دهون البطن، ستحتاج إلى حرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلكه، وتناول الأنواع المناسبة من الطعام.

تأكد من تناول نظام غذائي متوازن، وحاول أن تأكل ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضروات كل يوم، وقم بتضمين الأطعمة النشوية الغنية بالألياف في وجبات الطعام، إضافة إلى تناول بعض منتجات الألبان قليلة الدسم أو مشروبات الصويا المدعمة بالكالسيوم

وتضيف: "توقف أخيرًا عن المشروبات الرياضية والمشروبات المحلاة بالسكر والأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكثير من السكر المضاف".