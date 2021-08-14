5 فوائد لن تصدقها لتناول العنب.. مضر في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

العنب من الفواكه الصيفية التي يعشقها الكثير من الأشخاص، وذلك نظرا لمذاقه اللذيذ، فضلا عن كونه مليئا بالعديد من الفوائد الصحية.

وذكرت الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، عبر صفحتها الشخصية بـ"فيس بوك" فوائد تناول العنب مرة أسبوعيا خلال النقاط التالية:

1- مضاد للأكسدة لاحتوائه على الألياف الغذائية المفيدة، وبالتالي يساعد في التقليل من نسبة الكوليسترول في الجسم.

2- بسبب احتوائه على الألياف فإن ذلك يساعد في تنظيم حركة الامعاء، وبالتالي فهو مفيد لصحه الجهاز الهضمي.

3- يحتوي على العديد من فيتامينات A,B,C,E,K .

4- يعزز صحة القلب والشرايين لاحتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم.

5- مفيد في الوقاية من الأنيميا لاحتوائه على الحديد.

5- نصف كوب من العنب = 15 حبة عنب = ثمرة فاكهة متوسطة = 60 سعرا حراريا.

أضرار الإكثار في تناول العنب

على الجانب الآخر من فوائد تناول العنب، فإن الإفراط في أكله يسبب العديد من المشاكل الصحية التالي وفقما جاء في موقعي "timesofindia" و"stylecraze".

- اضطرابات في المعدة:

يحتوي العنب على حمض الساليسيليك، وتشير بعض الأبحاث إلى على عدم تحمل هذا الحمض، وبالتالي قد يسبب التهاب موضعي في الجهاز الهضمي، والانتفاخ.

- الإسهال:

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول العنب وخاصة عصيره إلى الإصابة بالإسهال، وذلك لاحتوائه على السكريات.

- زيادة الوزن:

يتسبب استهلاكه بصورة خاطئة إلى زيادة السعرات الحرارية بسرعة، ما قد يعزز زيادة الوزن بصورة ملحوظة.

- الحساسية:

على الرغم من ندرة حساسية العنب، إلا أنها قد تكون مشكلة، حيث تم العثور على بروتين معين في العنب، مسؤول عن رد الفعل التحسسي، لذا الإكثار من تناوله يؤدي إلى حدوث تفاعلات حساسية شديدة لدى الأفراد.

- تفاقم مشاكل الكلى:

يشير تقرير صادر عن المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، إلى أن الأفراد المصابين بأمراض الكلى المزمنة المتقدمة ومرض السكري، يوصي بالحد من تناولهم لبعض الأطعمة، بما في ذلك العنب.

لذا يجب الابتعاد عن تناوله، إذا كان لديك أي شكل من أشكال أمراض الكلى، والتحدث مع طبيبك.

- يتفاعل مع بعض الأدوية:

يمكن أن يتفاعل العنب مع الأدوية التالية مثل: هالدول وفيناستين، الكومادين، لذلك إذا كنت تتناول أي من هذه الأدوية، فعليك مراجعة الطبيب المختص قبل تناوله.

- آلام البطن:

يمكن لبذور العنب غير المهضومة أن تسبب آلامًا خطيرة في البطن وفي الحالات الشديدة تؤدي إلى التهاب الزائدة الدودية، وقد تعاني أيضًا من القولون العصبي، وهي متلازمة ناتجة عن الإفراط في استهلاك العنب، مما يؤدي إلى عدم الراحة في منطقة البطن.