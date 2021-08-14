ابنة شويكار تحيي ذكراها الأولى في المقابر: «بقالي سنة تليفوني مارنش من يوم ما ماتت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عام واحد مر على رحيل «بسكوتة الشاشة» الفنانة الكبيرة «شويكار»، التي خلدت اسمها بتاريخ حافل في السينما والمسرح.

شويكار صاحبة أشهر قصة حب بالوسط الفني، رفقة الراحل الكبير فؤاد المهندس، استمرت الحياة بينهما 20 عامًا دون أطفال، لتكتفي الفنانة الكبيرة، بابنتها الوحيدة من زوجها الأول حسن نافع الجواهرجي، الذي تزوجته وعمرها 16 عاما فقط، لتنجب منه طفلتها الوحيدة «منة»، قبل أن يفارق الحياة عقب عام واحد من ولادة ابنته، لتصبح شويكار أما وهي في الـ17 من عمرها.

واليوم تمر الذكرى الأولى على رحيل الفنانة، التي غابت عن عالمنا، تاركة أعمالها، وثمرتها بالحياة «منة»، التي تحيي ذكراها الأولى بالدموع متذكرة مواقفها معها.

لازم أروح المقابر وعملنا ختمة قرآن

وقالت منة الجواهرجي، ابنة الفنانة الراحلة شويكار، أن اليوم هو الأصعب عليها، فهو الذكرى الأولى لوالدتها، التي لم تمر بشكل هين عليها: «النهاردة بيفكرني بأصعب يوم في حياتي، ذكرى صعبة أليمة وإحيائها مش سهل عليا أبدًا».

وتابعت «الجواهرجي» خلال حديثها لـ«هُن»: «أنا وقرايبي روحنا زورناها طبعًا في المقابر، ندعيلها وتحس بينا، وبنعملها ختمة قرآن أكيد صدقة على روحها».

كانت أحسن أم وجدة

وتشير الابنة الوحيدة للفنانة الراحلة، إلى أنها لم تجد أحسن من والدتها أما وجدة: «حنية الدنيا كلها فيها، بتحب الناس كلها، عمرها ما قصرت في حاجة تجاهي أو تجاه أحفادها، مشوفتش زيها في حياتي، فقدت أعظم وأفضل وأحن إنسانة».

«بقالي سنة تليفوني مارنش»

وأكدت منة الجواهرجي، أن والدتها كانت ترفض حمل الهواتف المحمولة، ولا تستخدم سوى التليفون الأرضي: «لحد 2020 عمرها ما حبت الموبايلات ولا مسكتها، وكانت بتتصل عليا من التليفون الأرضي، من يوم ماماتت تليفوني مرنش».

الجدير بالذكر أن الفنانة الراحلة شويكار، حصلت على لقب الأم المثالية، بعدما ترملت في عمر الـ18 عامًا، وجمعت بين أنها أم طفلتها الوحيدة، ودراستها، لذلك اختارها نادي «سبورتنج» لتكون الأم المثالية.