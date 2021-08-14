سمية الخشاب للشباب: طبق مقولة مكانكم في المطبخ على أهلك.. إحنا زيكم بالظبط

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في الأيام الأخيرة شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها، عبر حساباتها الرسمية على «السوشيال ميديا»، العديد من النقاشات والآراء متحدثة من خلالها عن الزواج والحياة الاجتماعية، وكان آخرها ما نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

ونشرت «سمية» في آخر تدوينة عبر «تويتر» موجهة حديثها للشباب: «فيه مقولة سخيفة أوي اسمها «مكانكم المطبخ» بس يا حبيبي إحنا بنعرف نعمل كل حاجة زيكم بالظبط ويمكن أحسن كمان، لكن لو شايف المطبخ هو الحاجة الوحيدة اللي بنعرف نعملها طبّق المقولة دي على أهلك بس».

المقولة التي تفاعل معها متابعو الفنانة سمية الخشاب في التعليقات: «كلامك عين العقل.. الصراحة أنا بحب المطبخ أكتر من أي حاجة تانية.. يطبقها على نفسه بس.. أهله ملهمش ذنب.. اجلديهم كمان وكمان.. إحنا بنعرف نعمل كل حاجة زيكم بالظبط.. فعلًا مقولة معبرة».

هجوم سمية الخشاب على مبرري التحرش

وكانت الفنانة سمية الخشاب، هاجمت الأشخاص الذين يضعون مبررات للتحرش الجنسي، الذي ازداد في الفترة الأخيرة، وطالبتهم بارتداء «المايوه الشرعي».

ودونت «سمية» في تغريدة قصيرة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة: «أي حد بيحط مبرر للتحرش إنه اللبس السبب، عايزاك يا جميل انت وهو تلبسوا مايوه شرعي وانتوا نازلين البحر في الساحل عشان لبسكم الخليع ده بيستفزنا وممكن يبيح لنا نتحرش بيكم».

وفي تغريدة أخرى لها كانت متعلقة بالزواج، نشرتها عبر حسابها على «تويتر» أيضًا، قالت فيها: «اتجوزيه لو زي رياض في مسلسل الحقيقة والسراب، لكن لو زي الحاج متولي يغور هو وفلوسه».

وتسببت التغريدة، وقتها، في انقسام آراء متابعي سمية الخشاب، بين مؤيد ومعارض، وتنوعت التعليقات: «طب ليه معملتيش كده في الحاج متولي.. دلوقتي كل حاجة بالفلوس، هتتجوزك علشان فلوسك لكن غير كدة مفيش، والحاج متولي كان كل كام يوم جوازة، واللي زي رياض عمرهم قصير».