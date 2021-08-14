«الذراع المخيف».. رحلة البحث عن تشخيص حالة الرضيع «أحمد»: مش عارفين عنده إيه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أوجاع في جسد طفلها، الذي لم يتخط عمره الشهرين، أجبرتها على اللجوء إلى المستشفى للكشف عن أسباب صراخه، لتدخل الأم دعاء محمد جمعة، في معاناة أكبر وهي صعوبة تشخيص حالته الطبية حتى الآن.

تقطع الأم طريقا طويلا منذ 20 يوما من المنصورة، وتحديدا منشأة عاصم مركز منية النصر، إلى مستشفى أبو الريش في القاهرة، في محاولاتها لاكتشاف مرض ابنها أحمد إسماعيل الذي لم يتعرف عليه الأطباء.

دعاء: ابني دراعه هيروح ومش عارفين عنده إيه

«ابني هيضيع مني ودراعه هيروح، بيورم ويكبر ويزرق وبقى شكله مخيف، ومش عارفين عنده إيه»، بهذه العبارة استغاثت الأم اثناء حديثها لـ«هُن»، بعد تدهور حالة ابنها الصحية وعدم معرفة المرض وعلاجه، «كل يوم حالته بتسوء، ولحد دلوقتي الدكاترة بتقولي مشخصناش حالته».

تتدهور صحة ابنها يومًا بعد يوم دون الوصول إلى تشخيص للحالة التي ظهرت على الطفل بشكل مفاجئ، ولم تتمكن الأم بسبب الظروف المادية الصعبة من اللجوء إلى مستشفى أخرى: «أنا ووالد الطفل منفصلين ومعنديش أي مصدر دخل وعلى باب الله، ابني عنده شهرين وأول ما اتولد كان سليم ومعندوش حاجة، نفسي ابني يتعالج ويرجع زي الأول».

والدة أحمد: بقالي 20 يوم بحاول أعرف عنده إيه ومفيش فايدة

وفي هذا الصدد، تحدث خالد شعبان مؤسس جروب «أولادنا هم حياتنا» على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، عن حالة الطفل بعدما نشرت الأم قصته عبر الصفحة قائلًا: «جاتلنا استغاثة من أم محتاجة حد يساعدها ويوصل صوتها لوزارة الصحة لعلاج نجلها الذى لم يتمكن الأطباء من تشخيص حالته الصحية».

وكتبت الأم في منشورها: «أنا أم ومحتاجة حد يساعدني إني أعالج ابني، اللي بقالي 20 يوم معاه عند الدكاترة محدش عارف يشخص حالته».