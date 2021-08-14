تفاصيل عقد قران جيانا فاروق: اختارت كل حاجة لوحدها من غير العريس قبل الأولمبياد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بإطلالة بسيطة وراقية، وبمشاعر جمعت بين الاحتفال بالنجاح والفرح؛ عقدت بطلة الكاراتيه الأولمبية جيانا فاروق، عقد قرانها، اليوم، بالتجمع الخامس، بحضور وزير الشباب والرياضة، والأهل وبعض الأصدقاء.

وعقب الإعلان عند عقد قرانها، عادت البطلة الأولمبية، الحاصلة على الميدالية البرونزية في الكاراتيه، لتتصدر محركات البحث مُجددًا، ولكن هذه المرة كعروس، وليست كلاعبة حققت إنجازا فريدا لبلدها.

إطلالة العروس

وتألقت العروس بفستان أبيض بسيط، من الجوبير المُفرغ والمُطرز، وجاء طويلا بدون نقوش، وبأكمام طويلة مُبطنة، مع حجاب أبيض تقليدي.

واعتمدت البطلة الأولمبية على المكياج السموكي اللامع، مع بوكيه من فصوص اللولي، بدلًا من الورد التقليدي.

تفاصيل عقد قران جيانا فاروق: رتبت كل شيء بنفسها قبل البطولة

وعن تفاصيل عقد القران، قالت هاجر أشرف، من فريق إدارة القاعة التي استقبلت عقد القران، إن البطلة الأولمبية جيانا فاروق، حسمت الأمر باختيار القاعة والتصميمات قبل البطولة بـ15 يومًا: «اختارت كل حاجة، من أول التوقيت اللي كان من 2 لـ6 المغرب، لحد القاعة والديكورات، والشو وكل التفاصيل».

وتابعت خلال حديثها لـ«هن»: «اختارت ده كله لوحدها ومكانش خطيبها معاها».

وأكدت «أشرف» أن المدرب الخاص بالبطلة، كان عن رأس الحضور، رفقة أصدقائها من الفريق، وأصدقائها من خارج الوسط الرياضي، اللاتي شاركناها الرقص والغناء فور إتمام عقد القران، متابعة: «والدها ووالدتها كانوا منشغلين بعد العقد بالتصوير مع وسائل الإعلام».

واستطردت الفتاة: «انغمست البطلة في الرقص مع صحابها، وبعدين قعدت مع العريس لوحدها قبل مايغادروا القاعة الساعة 6 بليل».

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حضر عقد قران بطلة الكاراتية جيانا فاروق، وذلك بدعوة شخصية له من البطلة الأولمبية، ليكون شاهدا على عقد قرانها.

الجدير بالذكر أن اللاعبة جيانا فاروق، هي صاحبة برونزية الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.