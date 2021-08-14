الامارات | يقوي جهاز المناعة وينشط القلب.. بروفيسور ألماني يعدّد فوائد الضحك

شكرا لقرائتكم خبر عن يقوي جهاز المناعة وينشط القلب.. بروفيسور ألماني يعدّد فوائد الضحك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد البروفيسور في جامعة جاكوبس بمدينة بريمن الألمانية ألكسندر ليرشل أن الضحك يتمتع بفوائد كثيرة للنفس والجسد على حد سواء، مشيراً إلى أن الضحك يعد سلاحاً فعالاً لمحاربة التوتر النفسي والحزن والاكتئاب؛ إذ يحد من إفراز هرمونات التوتر «الأدرينالين» و«الكورتيزول» ويساعد على إفراز هرمون السعادة «السيروتونين».

وأشار ليرشل إلى أن الضحك يعمل على التنفس بشكل أعمق وأسرع، ما يسهم في إمداد الجسم بالأكسجين على نحو أفضل، ومن ثم تنشيط القلب والأوعية الدموية.

ويعمل الضحك على تقوية جهاز المناعة من خلال تنشيط ما يعرف «بالخلايا التائية» (T Cells) والإنترفيرون جاما.

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