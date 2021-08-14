حالة واحد تسبب فيها الجوافة 5 مشكلات صحية.. اعرفها جيدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الجوافة من الفواكه التى تتميز بأن لها فوائد وقيمة غذائية عالية، ولكن بالرغم من ذلك إلا أن هناك حالة واحدة قد تسبب فيها العديد من الأضرار الصحية.

بداية يشير الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية في تصريحه لـ"الخليج 365"، إلى فوائد الجوافة:

- غنية بفيتامين سي.

- تحتوي على نسبة جيدة من الألياف الغذائية.

- تحتوي على نسبة بسيطة من الكربوهيدرات.

أما الحالة الواحدة التي ذكرها استشاري التغذية هي الإفراط في تناولها، والتي تسبب ما يلي:

- تكوين بعض حصوات الكلى.

- اكتساب الجسم المزيد من السعرات الحرارية، نظرا لأن كل ثمرة جوافة متوسطة تمد الجسم بنحو 60 سعرة حرارية.

- تناول بإفراط شديد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

- الانتفاخ.

- الإسهال.

وأكد استشاري التغذية ضرورة إزالة بذور الجوافة، لأنها تحتوي على الألياف، وبالتالي لا تصلح للمرضى الذين يعانون من مشاكل في المريء والجهاز الهضمي العلوي وقرح المعدة ومشاكل الأسنان، إضافة إلى الأطفال، لذا من الأفضل إعدادها في الخلاط ثم يتم تصفيتها جيدا قبل تناولها لهؤلاء المرضى.

ونصح "حماد" ربات المنزل بضرورة غسل وتنظيف الجوافة ثم تجفيفها جيدا دون خدشها قبل وضعها في الثلاجة، وذلك لأنها تعتبر من ضمن الفواكه سريعة الفساد والتلف التي تتأثر ميكانيكيا، لأن أنسجتها الخارجية رخوة وضعيفة، وبالتالي تصبح عرضة للتلوث والفساد، لذا من الأفضل قبل تناولها التأكد أنها غير مخدوشة أو مصابة ميكانيكيا وخالية من وجود أي حشرات أو ديدان داخلها، تجنبا للإصابة بالعدوى والبكتيريا.

وأشار استشاري التغذية، إلى أنه من الأفضل تناول ثمرتين أو ثلاثة يوميا موزعين على مدار اليوم مع الوجبات كحد أقصى.