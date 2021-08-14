شريهان لـ دنيا سمير غانم: والدك جزء أصيل من وجدان الشعب.. سيظل حيا بقلوبنا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهت الفنانة شريهان رسالةً إلى دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي، بعد إطلاق اسم والدها على الكوبري الجديد بمحور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، حيث نشرت دنيا سمير غانم موجهةً الشكر للرئيس السيسي، وذلك عبر خاصية «إستوري» حسابها على «إنستجرام»، لتعيد الفنانة شريهان نشرها معلقة: «والدك تاريخ فني عظيم وجزء أصيل من وجدان الشعب المصري والعربي.. سيظل حيا ويرزق في دعائنا وقلوبنا جميعا، شكرا سيادة رئيس جمهورية مصر العربية».

وفاة الفنان سمير غانم

وسيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني عقب وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض استمر قرابة أسبوعين أثناء احتجازه في المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، ليسدل الستار على التاريخ الفني العملاق بإعلان خبر وفاته، ولم يمر سوى 3 أشهر حتى لحقت به زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا.

وأعلن الإعلامي رامي رضوان وفاة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكتب قائلا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا حببتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

وأقيمت صلاة الجنازة على الفنانة دلال عبد العزيز، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، كما أقيم العزاء في مقابر الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر، وحرص العديد من نجوم الفن والمشاهير والإعلاميين على حضور الجنازة، لتقديم واجب العزاء لكل من دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي.